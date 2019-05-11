Как на творческий процесс повлияли СМС: ТВ-скандалы, связанные со зрительским голосованием

Победа 11-летней Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» спровоцировала грандиозный скандал, о котором мы уже писали. «Телепрограмма» вспоминает, в каких еще проектах, где победителя выбирают телезрители, случались неприятности.

Вкратце напомним суть последнего по времени скандала: дочь Алсу победила соперников с большим отрывом по результатам СМС-голосования, но телезрители сочли, что победа была нечестной - мол, богатая семья девочки каким-то образом накрутила голоса, да и звезды отечественного шоу-бизнеса помогли дочке коллеги активной промокампанией.

Первый канал заказал проверку итогов голосования авторитетной зарубежной компании (на момент подписания номера результаты проверки не были известны). А пока «Телепрограмма» вспоминает, в каких еще проектах, где победителя выбирают телезрители, случались неприятности.

«Битва хоров»

На шоу «Битва хоров» («Россия 1») звезды становились наставниками хора из какого-то российского региона. Лучших здесь тоже определяли зрители, и это вызывало недовольство у наставников. Так, певица Слава, руководившая хором из Ростова-на-Дону, заявила, что зрители «ничего не понимают и голосуют не за тех».

Возмущался и наставник хора Алтайского края Доминик Джокер. В Инстаграме он опубликовал видео с результатами онлайн-голосования за 6 минут до его окончания.

За хор Краснодарского края на тот момент отдали 373 777 голосов, за хор Алтайского края - 37 286 голосов, за хор Санкт-Петербурга - 35 344 голоса.

Через 6 минут голосование остановили. Доминик удивился, как сильно (в несколько раз!) за эти минуты взлетели показатели хора из Северной столицы.

И действительно, Санкт-Петербург получил 144 404 голоса, хотя за шесть минут до финиша было всего 35 тысяч с копейками. При этом цифры краснодарского и алтайского хоров за шесть минут поменялись незначительно.

Видео Доминик Джокер прокомментировал так: «Смотреть всем! Самое «честное голосование»!» Вскоре, однако, он удалил свое послание.

В другой раз в сеть просочились письма, которые рассылали руководители одной из бюджетных организаций подчиненным, обязуя их голосовать за хор своего региона. Однако подлинность данного документа не была подтверждена.

«Голос улиц»

Полтора года назад музыкальный конкурс «Голос улиц», выходивший на канале «Пятница!», перезапустил голосование из-за накруток. Вот хронология событий: на предварительном этапе отбора в телепроект пришло около 50 тысяч заявок.

Редакторы отслушали все и выбрали 300. После эти 300 видеороликов разместили на сайте телеканала «Пятница!», чтобы народ выбрал 100 лучших.

больше по теме Откровенное пророчество Аллы Пугачевой о судьбе финалистов шоу «Голос. Дети»Ержан Максим рассказал о пророчестве Примадонны.

Эту сотню потом должны были пригласить в Москву для непосредственного участия в конкурсе.

Зрителям показалось, что голоса некоторым участникам накручивают, народ начал возмущаться в сети, и авторы проекта изменили условия. Об этом сообщил менеджмент Басты, являвшегося одним из продюсеров проекта.

Заявление звучало так: «Мы зафиксировали большое количество фейковых голосов, из-за чего текущее голосование не может отражать реальную картину… Мы стремимся к максимально честному конкурсу, поэтому приняли решение запустить повторное голосование. Теперь оставить свой голос за участников проекта можно, пройдя обязательную предварительную авторизацию в социальной сети ВКонтакте».

«Дом-2»

На «Доме-2» еще пару лет назад было полно конкурсов, где победителей выбирали с помощью зрительского голосования. Продюсеры телепроекта дарили за победу приличные призы: организацию свадьбы, машины, квартиры.

Всякий раз на «Доме-2» случались стычки между участниками-фаворитами, которые обвиняли друг друга в подкупе голосов. Чаще обычного скандалили на конкурсе «Человек года».

больше по теме Елена Север считает, что дочери Алсу после шоу «Голос. Дети» нанесена непоправимая травмаПевица вступилась за девочку, которой сейчас очень тяжело.

Дольше и активнее всего обсуждали победу в этом состязании Андрея Чуева, который за победу получил квартиру в Новой Москве. Подозревали, что выиграл Андрей нечестно.

Но официально никаких нарушений в процессе голосования не обнаружили. Скандал случился, когда землячка Чуева Наталья Трефилова разоткровенничалась в соцсетях: «Моя подруга вчера мне рассказала, что ей звонили в день голосования и сказали, что положат 4000 рублей на счет. На эти деньги она должна отправлять за Чуева СМС в часы голосования - мы из Оскола, как и Чуев. Она особо «Дом-2» не смотрит, но согласилась. Ей положили деньги, она отправила эсэмэски… Ей оставили 1000 рублей на счету…»

В итоге сообщений в поддержку Андрея Чуева было отправлено на сумму 2 миллиона 800 тысяч рублей. Это голосование даже назвали в шутку «СМС-атака друзей». Ну а сам Чуев оправдывал победу так: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей! Алла Борисовна была права! Друзья, мы победили!».

«Танцы»

Когда участники шоу «Танцы» на канале ТНТ стали выбывать из проекта по результатам голосования не членов жюри, а зрителей, начались скандалы. Провоцировал их наставник одной из команд хореограф Егор Дружинин. «Зрители чаще голосуют сердцем», - объясняла порой необъяснимые итоги голосования ведущая проекта Ляйсан Утяшева. А Дружинина возмущало то, что не разбирающиеся в танцевальных тонкостях зрители, «голосуя сердцем», не учитывают сложность номера и правильность исполнения элементов.

В какой-то момент после объявления итогов голосования Дружинин в знак протеста покинул съемки шоу, забрав свою команду. После Дружинин вернулся, но так и не смог смириться с оценкой танца зрителями.

В интервью «Телепрограмме» Дружинин одной из причин своего ухода из «Танцев» назвал именно СМС-голосование, по итогам которого отчислялись самые сильные участники: «Накопилась усталость от того, что ты все время должен прощаться с хорошими танцовщиками, участниками твоей команды».