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ПЯТЬ СУПЕРДЕВУШЕК, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЗАВОЕВАТЬ СИБИРЬ!

Они готовы завоевать любовь сибиряков и заполонить весь инстаграм своими селфи из Красноярска! А все потому, что эти пять невероятных и ослепительных чемпионок станут гостями стартующего 16 марта спортивного фестиваля Siberian Power Show.

ПЯТЬ СУПЕРДЕВУШЕК, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЗАВОЕВАТЬ СИБИРЬ!

Анастасия Шапова, г. Омск – звездочка российского силового экстрима.
«340-килограммовую покрышку она кантует на 5 переворотов, не каждый мужик так сможет». – Рассказал о суперспособностях Анастасии Василий Грищенко, главный тренер российской команды стронгов. И при этом омская спортсменка обладает внешностью Барби!
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Зинаида Руденко, г. Санкт-Петербург – соведущая программы «Естественный отбор» на канале ТВЦ, абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга в номинации фитнес-бикини!
«Не надо бояться смеяться над самим собой – этому меня точно научил Отар Кушанашвили. Скорее, надо бояться, что вас с вашим суперсерьёзным отношением к себе никто не заметит!» – уверена Зинаида.
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Наталья «Амазонка» Трухина, г. Москва – самая большая девушка-бодибилдер в мире, рекордсменка по становой тяге!
«В жизни проще инопланетянину пройти незамеченному, чем мне. Но не нравлюсь я в основном людям, которые далеки от спорта. Они просто не видят нигде девушек таких, как я. В России нас можно по пальцам пересчитать». – Констатирует факт Наталья.
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Дарья «Адская» Наваррская, г. Санкт-Петербург – абсолютная чемпионка любительской Олимпии в номинации бодифитнес, популярный фитнес-блогер.
«Почему «Адская» – это просто! Потому что я ведьма! Я ем и не толстею!» – Рассказывает о себе Дарья.
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Наталья Луговских, г. Москва – абсолютная чемпионка России, Европы и мира в номинации фитнес-бикини. Тренер проекта «Взвешенные люди» на канале СТС.
«Хочешь похудеть? Спроси меня как! И я отвечу – питание и тренировки! А вы что ожидали, что я расскажу вам о чудодейственном способе, который знают только избранные?» – предупреждает Наталья.
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Спортивный фестиваль Siberian Power Show проходит в Красноярске уже 4-й раз и собирает более 20.000 гостей со всей России.

В этом году шоу состоится 16-17 марта.

Сайт мероприятия

 

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ПЯТЬ СУПЕРДЕВУШЕК, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЗАВОЕВАТЬ СИБИРЬ!
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