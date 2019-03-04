Дети не должны заводить детей: что остается за кадром русского сезона проекта «Беременна в 16»

Для героини первого выпуска реалити-шоу ребенок оказался лишь способом заработать, не работая.

Забеременев в 16 лет, девушка может столкнуться со множеством трудностей, пережить их и стать в итоге счастливой молодой матерью. Именно такие истории рассказывались зрителям американского проекта «16 and pregnant», а затем и его украинской версии «Беременна в 16».

Теперь попытку повторить успех популярного шоу предпринял и наш телеканал «Ю», который 27 февраля выпустил в эфир первый выпуск российского сезона проекта «Беременна в 16».

Зрители не верят в правдивость сценария. Они правы?

Пилотная серия уже вызвала немало споров в Сети. Большинству зрителей понравилась история воспитанницы Пензенского детского дома, забеременевшей и родившей ребенка от безответственного «маменькиного сыночка». Но многие всё же усомнились в правдивости сценария, мол, всё это постановка и таких людей в реальной жизни не существует.

Портал Teleprogramma.pro провел собственное расследование, пообщался с теми, кто лично знает участников первого выпуска проекта «Беременна в 16. Россия» и выяснил, как же на самом деле проходили съемки.

Беременна не в 16, а в 17 лет

Участница проекта Лилия А. – вполне реальная девушка. Она действительно росла в семье, где отца нет, а мать – алкоголичка. Воспитывала девочку преимущественно бабушка, но затем бабушки не стало, и девочке пришлось на некоторое время вернуться к матери. Однажды родительница избила девочку так, что та оказалась сперва в больнице, а затем в детдоме.

Вопреки слухам, детдом был вовсе не тюрьмой, где над детьми издеваются и не проявляют никакой заботы, а настоящим домом, сотрудники которого всеми силами стараются вырастить из ребят хороших людей. Социальный педагог детского дома Евгения Петровна очень переживала за Лилию, это она посоветовала девочке поступить в колледж и начать учиться на повара — освоить профессию, которая и дома пригодится, и всегда поможет заработать на жизнь.

Именно в колледже Лиля познакомилась с симпатичным парнем по имени Кирилл. Все отговаривали девушку от этих отношений и рассказывали о его непорядочности, но любовь, как говорится, зла.

Когда Лиля «залетела», ей было 17 лет. Знакомые девушки считают, что она осознанно не предохранялась и рассчитывала при помощи ребенка выйти за Кирилла замуж. Но мальчик наотрез отказался жениться и становиться отцом. Не поддержала девушку и потенциальная свекровь – женщина состоятельная, владелица собственного бизнеса.

Лилия и Кирилл сыграли сами себя, а в роли его «матери» выступила актриса

Предложение стать героиней первого выпуска «Беременна в 16. Россия» девушка получила летом 2018 года, когда находилась на пятом или шестом месяце беременности. Тогда же начались и съемки. За хорошую «зарплату» девушка согласилась сыграть роль самой себя, не устоял против суммы гонорара и ее любимый Кирилл, открытым текстом заявлявший перед камерами, что ребенок ему не нужен.

Ребята на съемочной площадке с трудом сдерживали смех, но они проявили все свои актерские способности и во время беременности, и после родов, когда нужно было рассказать зрителю историю их знакомства и всего, что происходило, пока у Лили не было большого живота – хождение за ручку по городу, выяснение отношений и знакомство с мамой.

Кстати, роль мамы Кирилла пришлось сыграть актрисе, ведь настоящая его родительница никакого отношения к происходящему иметь не хотела.

Пензенские «Бонни и Клайд»: что осталось за кадром

Очень важные моменты из жизни Лилии и Кирилла телеканал «Ю» предпочел опустить. Дело в том, что сама Лилия в жизни вовсе не такая «белая и пушистая» жертва обстоятельств, какой ее нам показали. Вместе с Кириллом она ходила по злачным местам, употребляла алкоголь и легкие наркотики.

Кроме того, подопечная детдома и ее любовник-мажор вместе угоняли машины и совершали кражи, чтобы добыть денег на свои нездоровые увлечения.

«Они вместе снимали квартиру и из этой съемной квартиры продавали телевизоры», — сообщил знакомый Лилии и Кирилла.

Да, это правда. Ребята были подельниками и Лилию насильно никто на преступления не толкал – она являлась полноправной участницей этого криминального дуэта.

Любовь к деньгам завела их так далеко, что однажды Кирилл придумал схему обмана собственной матери. Зрители помнят, что у беременной Лили однажды пропали деньги с карточки и она, заподозрив отца своего будущего ребенка в краже, отправилась в полицию. Далее мать Кирилла, чтобы выгородить сына, компенсировала девушке ущерб.

Первые 15 тысяч парочка прогуляла вместе, вторые Кирилл забрал и Лиле приходилось выпрашивать у него хоть какую-то часть, ведь у неё не было ни копейки даже на еду.

После съемок Лиля продолжает гулеванить, забывая новорожденного

После того, как приукрашенную историю «несчастной» 17-летней (а по факту — 18-летней) мамы из Пензы увидела вся страна, многие пожалели Лилию и захотели помочь. От помощи молодая мать никогда не отказывается, ведь сейчас, как и во время беременности, она продолжает тратить время на гулянки с друзьями и своим мужем Пашей, с которым познакомилась незадолго до родов.

На всё это нужны деньги. По словам знакомых девушки, от государства она ежемесячно получает приличную для Пензы сумму – стипендия, пособие на себя и на ребенка приносят в ее бюджет более 35 тысяч рублей. Но тратит деньги Лилия в основном не на малыша, а на свои развлечения.

И часто уходит, оставив пятимесячного Артёмку то со своей пьяной матерью, то с подружкой. Ей самой крошечный сын оказался нужен не больше, чем его биологическому отцу.

Теперь девчонки из детдома мечтают повторить «подвиг»: забеременеть, сняться в реалити-шоу

Чего же добились авторы российского телепроекта, исказив историю Лилии? Они показали нам, что забеременеть в 16 лет не страшно, что государство поддержит тебя материально, а найти нового парня и выйти замуж — не проблема, даже если у тебя есть маленький ребенок.

Уже сейчас воспитанницы того же детдома, где с 14 до 17 лет жила Лиля, мечтают повторить ее «подвиг»: забеременеть, начать жить отдельно, а может быть даже заработать кучу денег, приняв участие в популярном реалити.

Между тем, статистика российских детдомов говорит о том, что подобные мечты сбываются крайне редко. Большинство девочек, забеременевших в раннем возрасте, не встает в итоге на праведный путь. Даже получив в 18 лет полагающуюся им квартиру, они продолжают пить и гулять, а рожденные ими малыши оказываются в тех же самых детских домах.

Так нужна ли нам пропаганда незащищенного секса во времена, когда семейные ценности столь активно обесцениваются? Может быть лучше ли рассказывать пусть горькую, но правду, вместо того, чтобы рекламировать беременность среди малолеток?

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