Фабрика грез: шоу «Ты супер!» возвращается

«Телепрограмма» посмотрела, как готовится суперсезон, в котором новички, успешно прошедшие кастинг, встретятся с участниками прошлых передач

На российском телевидении множество вокальных шоу. Дети приходят, поют чужие песни, получают порцию славы и уходят. Некоторые — в никуда, некоторые — обратно к преподавателям по вокалу, единицы где-то выступают.

Практически все участники таких шоу из благополучных семей, обеспеченные и не знающие забот. И это прекрасно. Однако есть в России и другие дети, которым тоже хочется петь. Но такой возможности у них нет. Социальным трамплином для них стал проект канала НТВ «Ты супер!». В этом году в эфир выйдет третий сезон, который получил приставку «супер»: это будет битва сильнейших «ветеранов» против мощных новичков.

«Телепрограмма» изучила кухню проекта и убедилась, что из телешоу можно сделать фабрику детских грез, где мечты сбываются совершенно неожиданным образом.

Звездные арбитры

Вести проект продолжит Вадим Такменев. В судьях программы в разное время были Сергей Лазарев, Стас Пьеха, Игорь Крутой, Виктор Дробыш и другие звезды. В суперсезоне проекта совершенно точно будет работать Диана Арбенина. Имена трех других арбитров, которые будут оценивать талант детей этап за этапом, пока неизвестны. Как и главный приз. Ведь он — мечта в буквальном смысле. Желание, которое загадает победитель, обычно сбывается.

Сломанные, но не сломленные

Проект зовется международным не ради красного словца. Кроме ребят из России, в этом году на сцену «Ты супер!» поднимутся дети из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Молдавии, Таджикистана и Украины.

Концепция такая: 21 участник споет в шоу впервые, а конкуренцию им составят 36 ребят из прошлых сезонов. Негласными фаворитами считают Валерию Адлейбу из Очамчыра (Абхазия) и Диану Анкудинову из Тольятти — победительниц первого и второго сезонов шоу. Впрочем, сами девочки понимают, что легко им не будет.

— Я приехала, чтобы познакомиться с теми, кого раньше не видела, и приобрести новый опыт, — говорит Лера. — Я отношусь к «ветеранам» (смеется), есть старички, а есть и сильные новички. Могу сказать, что «Ты супер!» изменил мою жизнь. Без преувеличений.

После победы в первом сезоне проекта я стала меньше сомневаться в себе, очень много пою. Меня стали узнавать на улицах, фотографироваться, я познакомилась с массой интересных личностей. Кроме того, я стала Послом доброй воли Абхазии по направлению помощи талантливым детям.

И стараюсь помогать маленьким вокалистам. Мы создали музыкальный конкурс «Орфей», в котором участвуют все, кто хочет петь, но у кого нет возможности проявить себя. Этот проект показывают по абхазскому ТВ. Очень много детей талантливых, но не обученных, не умеющих пока выступать на сцене. Мы помогаем им.

Адлейба стала иконой, точнее, визитной карточкой проекта. Просто вдумайтесь: в шесть лет Лера попала в детский дом после пожара, уничтожившего их с родителями жилье. В огне погиб дедушка девочки, жить было негде, ее с братом отдали в интернат.

Все это кажется сюжетом мыльной оперы, однако это жизнь. Девочка училась, занималась музыкой и мечтала о «Евровидении». Сказочные мечты, правда? Однако всего лишь через шесть лет Лера вышла на сцену Кремля, выиграла первый сезон «Ты супер!» и прославилась на всю Абхазию и Россию. Благотворительный фонд шоу подарил вокалистке трехкомнатную квартиру в Сухуме.

У победительницы второго сезона Дианы Анкудиновой история не менее леденящая. Мама бросила девочку, когда той было три года. Позже выяснилось, что над Дианой она издевалась, била, у девочки остались шрамы.

К счастью, малышка попала в хорошую приемную семью, взрастила в себе музыкальный дар и взорвала российский Ютуб, став участницей «Ты супер!». Ролики с выступлениями Дианы набрали более 80 миллионов просмотров. Композитор Игорь Крутой, судивший проект, наградил Анкудинову более чем достойным призом — квартирой в Москве.

Конечно, в этом проекте выигрывают жилье не все. Но каждый из детей с непростой и покалеченной судьбой (участниками «Ты супер!» становятся дети, оставшиеся без родителей или оставленные ими) получает уникальную порцию счастья, приезжая в Москву на съемки.

Добираются дети издалека, заселяются в подмосковный пансионат, где находится их база: там они учатся по школьной программе, репетируют, играют, посещают мастер-классы и выездные мероприятия. Для большинства это дивный новый мир.

Вот, например, лопоухий и улыбчивый Виталик Толочкин, который живет с воспитателем, к отчиму ездит на каникулы и выходные.

— Добирался я долго, — говорит парень, лукаво прищурясь. — Сначала от моего родного города Петров-Забайкальский два часа на поезде до Улан-Удэ. Потом летел шесть часов до Москвы. И в пансионат еще два часа на машине.

Само собой, победить хочется, но будет сложно. Вижу, какие сильные участники. Всем хочется выиграть. А я не уверен. Хотя проект меня сильно раскрепостил, спасибо ему за это.

Здесь я часто хожу играть в футбол, так же часто, как и работать над вокалом. Болею за «Ювентус» и Криштиану Роналду. А еще к нам приезжал пародист Константин Кожевников, у него так классно получалось!

Подходил к каждому из нас, разговаривал голосами других артистов, пародировал Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и эту, со звездой, Верку Сердючку!

На всех этапах проекта — от проживания с репетициями до выступлений и записи шоу — с детьми находятся так называемые законные представители, медицинский персонал, преподаватели и психологи. Участники шоу постоянно под присмотром и в центре большого аттракциона.

То в Большой театр отвезли, показали настоящую распевку оперных солистов, ткацкий цех и закулисные катакомбы, то на лошадках в Измайловском конном клубе разрешили покататься, то в кукольный театр сводили постановку про блокаду посмотреть.

— По вечерам у нас проводятся «огоньки», или «свечки», — объясняет Яна Лоленко из города Лиски, что в Воронежской области. Мама вокалистки скончалась от остановки сердца, когда девочке было семь, вырастил ее дедушка, а проект подарил сводную сестру, заявившую о себе после эфира с участием Яны.

— Мы рассказываем вожатым истории про себя, обсуждаем различные темы. У каждого огонька есть символ — тот, кто берет его в руки, тот и говорит — о любимой машинке, например. Каждый день у нас проходят вокальные занятия.

Иногда мастер-классы: роспись кружек, ювелирное дело, вокал с Мариам Мерабовой, обучение фотографии. Иногда мы отправляемся на выездные мероприятия: я вот летала в аэротрубе. Это было необычайно захватывающе! Две минуты, которые запомнятся на всю жизнь. В тот момент я почувствовала себя птицей.

Выйти из тьмы и дотянуться до мечты

Энциклопедия характеров и судеб — так можно описать невидимую зрителям сторону проекта. В эфире публика видит улыбающихся детей, которые отлично поют. На самом деле проект — огромный срез общества, выявляющий и болевые узлы, и удивительные проявления человечности.

Даниил Хачатуров — лауреат международных конкурсов, незрячий вокалист. Даже на фоне остальных участников шоу с непростым жизненным багажом этот мальчик стоит особняком. Никто его не считает необычным, и он сам тоже. Хотя мог бы.

В три месяца Дане поставили диагноз «рак сетчатки глаза», хотя родился мальчик абсолютно здоровым. Три года его лечили, провели четыре сложнейшие операции. В родной Самаре родителям сказали, что подобный случай (поражены оба глаза) последний раз в тех краях был 30 лет назад, и лечить не станут.

Тогда семья перебралась в Москву, где мальчика положили в глазную клинику имени Гельмгольца. Затем пробовали долечивать на Каширке, в онкоцентре имени Блохина. Потом была долгая и непростая реабилитация.

Теперь Хачатуров на проекте «Ты супер!» — приехал из Самары, прошел отборы в шоу, готовится к эфирам. Парень в проекте первый раз.

— Я полгода мечтал расписать кружку, — признается Даня. — Сделать свою. И вот нам провели мастер-класс. Я нарисовал надкушенное яблоко — символ Apple, люблю эту фирму. Как и все остальные, мечтаю победить в проекте. Но пришел не только для этого.

Хочу показать ребятам, у которых есть проблемы, что все это можно пережить и справиться. Быть примером. Вот я веду странички в соцсетях, влог в Ютубе. И мне часто пишут, задают простые вопросы: «Как незрячие купаются в ванной?» Всем стараюсь отвечать.

Для многих я живое подтверждение тому, что даже с тяжелым диагнозом можно восстановиться, встать на ноги и идти вперед. Эту веру вселяет в меня музыка. Если человек не видит, он начинает развивать слух, задействует для этого все факторы. Работает душой. Мне хочется создавать музыку — уже пробую это делать. Вдохновляет классическая музыка: Бах, Моцарт, Гайдн — отцы классики. Сам играю на баяне и недавно начал на фортепиано.

Парень, кстати, одет невероятно стильно — в модный джинсовый костюм, глаза его прикрыты темными очками с синими стеклами.

— Я очки коллекционирую, — улыбается Даниил. — Люблю по нескольку раз в день их менять. Сюда на проект привез, к сожалению, лишь десяток пар, а вот дома у меня пар 60. Планирую добрать до 8 тысяч штук. Правда, где их хранить?

На Даню подписываются многие пациенты онкоцентров, в том числе и НМИЦ имени Димы Рогачева — крупной детской больницы в Москве, где парень недавно выступал. Там следят за его творчеством и считают настоящей звездой. Потому что Даня сам прошел через онкологию, перенес 17 курсов химиотерапии и 31 общий наркоз, а теперь излучает счастье и свет, даря надежду абсолютно всем.

— Когда мы были в этой клинике, я буквально на секунду отвернулась, смотрю — Даня уже общается с женщиной из Китая, — вспоминает мама мальчика. — Сначала она попросила сфотографироваться с ним. А потом они начали говорить на китайском. Я подумала, что он хулиганит, подкалывает, и одернула, чтобы китаянка не обиделась.

А потом эта женщина говорит переводчику: «Спросите у мамы, откуда мальчик так хорошо знает китайский». Я впервые об этом услышала! Оказывается, он без меня в приложении через наушники начал изучать китайский. Я спросила, что он ей сказал. Даня отвечает: «Хотел бы доучить китайский язык в вашем благословенном Китае». Женщина чуть не прослезилась от радости.

Правда, встречается в жизни парня и негатив, но Даниил — даром, что размышляет уже как совсем взрослый человек, — относится к этому философски. На конфликт никогда не идет, тепло относится к людям и ценит то, на что большинство зрячих внимания никогда не обратят.

И вообще, если не знать заранее, что он ничего не видит, догадаться об этом невозможно. Парень играет в шахматы, имеет разряд по плаванию, клавиатуру на телефоне освоил в два года и теперь спокойно обращается с айфоном, пишет эсэмэски, музыку и тексты. Готовит и стирает.

Отец Юсупа Алиева из Чечни — тоже незрячий последние 30 лет. Мамы не стало после инсульта. У невысокого, покрытого веснушками парня есть четыре сестренки. И всех их кормил он, Юсуп.

Пел на свадьбах, зарабатывал, как мог. Потом начал выступать на региональных фестивалях, привез домой «Серебряный кувшин» — главную кавказскую музыкальную премию. «Ты супер!» — новая гора, которую пробует покорить стеснительный чеченец. Звучит необычно? Но это так. Он здесь тоже новичок.

— Я приехал сюда одним из первых, поначалу было скучно, не с кем пообщаться, — начинает Юсуп, поправляя рукава спортивного костюма. — Потом ребята начали приезжать, у меня появились друзья, все взрослые: Богдан, Никита, Вова. Вообще смущался поначалу — тут мальчики с девочками при встрече обнимаются. Непривычно.

Я тут один чеченец. Но общий язык быстро нашел. В футбол вместе играли. Хотя я больше бокс люблю, борьбу. А петь начал еще с детства — у меня все в семье поют. Когда мне было семь лет, мама была жива, я спросил у отца: «Можно, я один раз попробую спеть?» Папа был против, а мама заступилась: «Пусть споет». Спел — все сказали, что очень красивый голос.

дальше начал развивать это. На сцене выступать уже совсем не страшно. Отвечать в Инстаграме — тоже (у пятнадцатилетнего исполнителя песни «Волк» уже почти 160 тысяч подписчиков. — Ред.). Иногда плохие вещи пишут. Считают, что я богатый, что мажор, а я не такой. Простой парень. На глупости и угрозы не реагирую.