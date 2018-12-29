Итоги-2018: допинг, ЧМ-2018, выборы и пенсии – сначала это было в «Наша Russia»

В конце декабря, даже не задумываясь специально, мы подводим итоги уходящего года. Многое вспоминаем, обращаем внимание на события и поступки. Удивляемся, смеемся, грустим даже…

Допинговый скандал и Омский ГазМяс

Наша Russia: Омский Газмяс — Допинг от Наша Russia на Rutube.

В начале 2018 года сотни российских спортсменов не были допущены к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане из-за обвинения в употреблении допинга. В итоге те, кто поехал, выступили в статусе «олимпийских атлетов», но даже в таких условиях показали успешный результат. Только в июле членство России в Международном Олимпийском Комитете было восстановлено. Допинговые скандалы часто настигали и другую команду — знаменитый Омский ГазМяс!

Стройка века – ЧМ-2018 и Джамшуд



Наша Russia: Равшан и Джамшут — Инновации на катке от Наша Russia на Rutube.

Перед ЧМ-2018 в городах, принимающих матчи, усиленно возводили стадионы и прочие строительные объекты. Во время самого чемпионата они все честно отслужили, но потом на них обрушились проклятия. В Волгограде футбольную арену размыл дождь, в Самаре — отключили электричество, в Нижнем Новгороде протекла канализация, в Ростове-на-Дону повредили газон (в порче обвиняли концерт рэпера Басты). Но были и хорошие новости — эксперты FIFA назвали стадион «Лужники» лучшим в мире. Похожие взлёты и падения переживали народные герои Равшан и Джамшут на другой грандиозной спортивной стройке — перед Олимпиадой-2014 в Сочи.

Выборы-2018 и Беляков

Наша Russia: Сергей Юрьевич Беляков — Новогоднее обращение от Наша Russia на Rutube.

В феврале в России прошли выборы Президента, которые запомнились экстравагантной социальной рекламой, неожиданными кандидатами-соперниками ВВП и возможностью легко голосовать не по месту регистрации. Победу одержал Владимир Путин, как и в 2012-м. Поэтому самому участливому зрителю Сергею Юрьевичу Белякову не пришлось менять «собеседника» в телевизоре в новогоднюю ночь.

Боль пенсионной реформы и Филипп Валентиныч

Наша Russia: Филипп Валентинович и Анна Викторовна — VIP-ресторан «Людовик» от Наша Russia на Rutube.

Вся страна объединилась в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста. Окончательное решение не могли принять несколько месяцев, но в итоге нашли компромиссный вариант. В сфере реформы злободневными стали не самые известные, но очень яркие герои «Наша Russia», пенсионеры Филипп Валентинович и Анна Викторовна. Скетчи с их участием — жёсткая сатира на проблемы пенсионной системы.

YouTube побеждает ТВ?



Наша Russia: Жорик Вартанов — Новый Год от Наша Russia на Rutube.

В 2018 интернет-реклама впервые обогнала по объёму телевизионную. Поэтому неудивительно, что телевидение всё больше «диджитализируется» и частично уходит в сеть. Лидерами просмотров русскоязычного YouTube стали участники Comedy Club и клипы Филиппа Киркорова. Леонид Парфёнов, Тина Канделаки, Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, Василий Уткин, Татьяна Лазарева, Олег Меньшиков, Андрей Макаревич — все эти звёзды телевидения в прошедшем году запустили свои шоу на YouTube.

Самый экспрессивный герой «Наша Russia» Жорик Вартанов не отстал от трендов и тоже решил завоёвывать интернет — комментировал матч Россия-Испания и выпустил несколько эпизодов своего влога.

«Наша Russia» на ТНТ4 – 7 и 8 января в 11 часов утра, смотрите, как все уже было, только с юмором!