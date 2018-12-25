Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева поделилась советами бывалого путешественника

Часто удаётся выбираться на отдых? Или рабочий график не позволяет?

С недавних пор в моей жизни появились гастроли, поэтому теперь у меня меньше времени для путешествий. Но раньше ездила стабильно четыре раза в год. Всей семьёй исколесили всю Америку – Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Бостон. Причём сделали это вместе с дочкой, которая в дороге с шести месяцев. Сейчас оглядываюсь, думаю, что за сумасшедшие родители потащили малышку на другой край земли. Но тогда у нас было просто огромное желание посмотреть, что же там.

Совет: малышей можно брать в путешествие, но вы должны продумать все до мелочей: где будете жить, на чем ездить, к кому обратитесь за медицинской помощью в случае чего.

Вы из тех, кто домой привозит магнитики, или вы за практичные презенты?

Терпеть не могу «пылесборники». Тем более у меня встроенный холодильник, на который ничего не прикрепишь. Обычно я не привожу то, что сама не хочу получить, поэтому покупаю в подарок только полезное и нужное.

Совет: если много путешествуете, выбирайте самые компактные сувениры, иначе квартира и даже дом превратятся в пыльный музей.

А что обычно лежит в вашем чемодане для путешествий?

Главное, чтобы со мной была косметика – не декоративная, а уходовая. Чтобы сделать демакияж, увлажнить кожу. Всё остальное всегда можно докупить в другой стране или городе.

Совет: соберите свою личную «уходовую» косметику, к которой привыкла ваша кожа и в производителях которой вы уверены. Не факт, что в путешествии вам удастся купить что-то подходящее.

А вы доверяете местным косметологам?

Нет, даже маникюр и педикюр делать не буду. Единственно, могу сходить на массаж, особенно если нахожусь в азиатских странах. Главное не идти в маленькие салоны, доверяю только спа в больших отелях.

Совет: не стоит рисковать и делать маникюр и педикюр в незнакомом месте у незнакомого мастера. Но в больших отелях, где выдерживают жесткие правила гигиены, процедуру провести можно.

А что делаете, когда нужно приободрить уставшее лицо?

Мне помогают тряпичные маски с гиалуроновой кислотой, которые я храню в холодильнике. Особенно, когда просыпаешься опухшей: холодная маска быстро приводит в чувства. А если есть возможность к косметологу зайти, то можно сделать пилинг с эффектом лифтинга.

У вас есть такие же помощники и для волос?

Пользуюсь профессиональной косметикой, чаще японской, потому что волосы у меня жёсткие. Конечно, они требуют каждонедельного ухода. Не бывает такого, что не ухаживаешь, а потом раз, один раз что-то сделал, и всё хорошо. Единственно, после кератина они становятся сразу шёлковыми, но это тоже ненадолго.