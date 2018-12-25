Что мы знаем о первой красавице Москвы-2018, блогере из Краснодарского края Алесе Семеренко

Конкурс «Мисс Москва-2018» проходил в уютном зале Vegas City Hall. Народу оказалось немного. Можно было приобрести места в партере, а можно — за столиками возле сцены, где за 10000 рублей предлагали выпить и закусить. Но не особо шикарно, признаюсь честно. На столах стояло вино, нарезка и фрукты. В партере за 5000 рублей всё было гораздо скромнее. Но зато эти места идеальны, для того чтобы вести прямые эфиры в Инстаграм, чем многие и занимались.

Судить конкурс пригласили Нелли Кобзон, Игоря Гуляева , Екатерину Рождественскую, Ису Багирова . Модельер Игорь Гуляев ещё до объявления победительницы выделил модель Алесю Семеренко и предложил ей совместную работу.

Развлекали гостей как популярные артисты — Эмин, Слава, Юля Ковальчук, Алексей Чумаков, Джиган, так и не очень — Евгений Росс, Элина Чага, Алекс Малиновский. Это была самая динамичная и яркая часть конкурса.

В остальном, всё проходило спокойно. Ведущие пытались искромётно шутить. Участницы волновались, ходили неуверенно. Было заметно, что девчонки устали, да ещё и весь вечер провели на высоких каблуках. В конкурсе талантов выступили только двое. А в интеллектуальном — задавались довольно банальные вопросы, но ответы были вполне себе. Подготовились.

В финале организация совсем пошла прахом: короны с голов победительниц падали, ленточки не завязывались и все эти атрибуты выносились крайне медленно. Ну что ж, перенервничали, с кем не бывает. Но красавицу и Вице-мисс выбрали! Итак, победительницами стали:

«Вторая Вице — мисс Московская Красавица» — Григорьева Мария.

«Первая Вице — Мисс Московская Красавица» — Звязка Яна.

«Гран-При Московская красавица» — Ламан Екатерина.

«Вторая Вице — мисс Краса Москвы» — Любенко Анна.

«Первая Вице- мисс Краса Москвы» — Дедюхина Анастасия.

«Гран-при Краса Москвы» — Свистунова Елизавета.

«Третья вице-мисс Москва» Прешик Владислава.

«Вторая Вице — мисс Москва» — Ваяга Александра

«Первая Вице — мисс Москва» — Поленова Ксения.

«Мисс Москва 2018» — Семеренко Алеся.

Остальным финалисткам раздали титулы лауреатов и различных «Мисс». Некоторые получили по два звания. Например, Виктория Сапогова стала «Мисс лучшая фигура» и «Мисс Жара». А вот «Мисс Шарм», Лукашевич Екатерина, вообще не вышла на сцену. Где-то потерялась за кулисами.

Кстати, в этом году, организаторы повысили возрастную планку участниц с 26 до 32 лет.

О победительнице конкурса известно мало. Помимо активного ведения Инстаграм, Алеся учится на экономиста, мечтает путешествовать и попробовать себя в чем-то новом. Девушка переехала в Москву из Краснодарского края. И да, девушка не замужем и у нее пока нет жениха.