ТВ-проекты Что мы знаем о первой красавице Москвы-2018, блогере из Краснодарского края Алесе Семеренко
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Что мы знаем о первой красавице Москвы-2018, блогере из Краснодарского края Алесе Семеренко

Ольга Синицкая

Девушке - 24 года, в прошлом году она вошла в двадцатку «Мисс Россия-2017»

Конкурс «Мисс Москва-2018» проходил в уютном зале Vegas City Hall. Народу оказалось немного. Можно было приобрести места в партере, а можно — за столиками возле сцены, где за 10000 рублей предлагали выпить и закусить. Но не особо шикарно, признаюсь честно. На столах стояло вино, нарезка и фрукты. В партере за 5000 рублей всё было гораздо скромнее. Но зато эти места идеальны, для того чтобы вести прямые эфиры в Инстаграм, чем многие и занимались.

Конкурс «Мисс Москва-2018» Фото: Ольга Синицкая

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Судить конкурс пригласили Нелли Кобзон, Игоря Гуляева, Екатерину Рождественскую, Ису Багирова. Модельер Игорь Гуляев ещё до объявления победительницы выделил модель Алесю Семеренко и предложил ей совместную работу.

Конкурс «Мисс Москва-2018» Фото: Ольга Синицкая

Развлекали гостей как популярные артисты — Эмин, Слава, Юля Ковальчук, Алексей Чумаков, Джиган, так и не очень — Евгений Росс, Элина Чага, Алекс Малиновский. Это была самая динамичная и яркая часть конкурса.

В остальном, всё проходило спокойно. Ведущие пытались искромётно шутить. Участницы волновались, ходили неуверенно. Было заметно, что девчонки устали, да ещё и весь вечер провели на высоких каблуках. В конкурсе талантов выступили только двое. А в интеллектуальном —  задавались довольно банальные вопросы, но ответы были вполне себе. Подготовились.

Конкурс «Мисс Москва-2018» Фото: Ольга Синицкая

В финале организация совсем пошла прахом: короны с голов победительниц падали, ленточки не завязывались и все эти атрибуты выносились крайне медленно. Ну что ж, перенервничали, с кем не бывает. Но красавицу и Вице-мисс выбрали! Итак, победительницами стали:

  • «Вторая Вице — мисс Московская Красавица» — Григорьева Мария.
  • «Первая Вице — Мисс Московская Красавица» — Звязка Яна.
  • «Гран-При Московская красавица» — Ламан Екатерина.
  • «Вторая Вице — мисс Краса Москвы» — Любенко Анна.
  • «Первая Вице- мисс Краса Москвы» — Дедюхина Анастасия.
  • «Гран-при Краса Москвы» — Свистунова Елизавета.
  • «Третья вице-мисс Москва» Прешик Владислава.
  • «Вторая Вице — мисс Москва» — Ваяга Александра
  • «Первая Вице — мисс Москва» — Поленова Ксения.
  • «Мисс Москва 2018» — Семеренко Алеся.

Остальным финалисткам раздали титулы лауреатов и различных «Мисс». Некоторые получили по два звания. Например, Виктория Сапогова стала «Мисс лучшая фигура» и «Мисс Жара». А вот «Мисс Шарм», Лукашевич Екатерина, вообще не вышла на сцену. Где-то потерялась за кулисами.

Кстати, в этом году, организаторы повысили возрастную планку участниц с 26 до 32 лет.

О победительнице конкурса известно мало. Помимо активного ведения Инстаграм, Алеся учится на экономиста, мечтает путешествовать и попробовать себя в чем-то новом. Девушка переехала в Москву из Краснодарского края. И да, девушка не замужем и у нее пока нет жениха.

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"Мисс Москва 2018"Алексей ЧумаковДжиганИгорь ГуляевИса БагировСлаватв-проектыЭмин

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