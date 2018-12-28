Кто в эфире всех милее? Читатели «Телепрограммы» выбрали любимых телеведущих

Опрос стартовал на сайте kp.ru 13 декабря в 16.00 и завершился 21 декабря в 16.00. Всего было отдано более 70 тысяч голосов.

Один человек мог проголосовать несколько раз (это ведь тоже признак искренней любви!).

Перед вами по пять лидеров голосования среди ведущих-мужчин и ведущих-женщин (участники опроса делали выбор из 20 кандидатур среди мужчин и из 15 среди женщин).

ВОЛШЕБНЫЕ ЦИФРЫ

Лучшая телеведущая

В голосовании среди женщин не обошлось без сумасшедшей интриги: поразительный рывок продемонстрировала резвая тройка ведущих Первого канала: Екатерина Андреева, Лариса Гузеева и Юлия Меньшова плелись в хвосте, но потом сделали резкий скачок на Олимп.

Екатерина Андреева ведет эфиры «Времени» реже, чем раньше, однако народная любовь крепка как никогда. С чем мы и поздравляем телеведущую.

Екатерина Андреева — 28%

Юлия Меньшова – 13%

Ирада Зейналова – 10%

Лера Кудрявцева – 9%

Лариса Гузеева – 8%

Лучший телеведущий

Иван Ургант — 54%

Игорь Прокопенко – 30%

Дмитрий Нагиев – 7%

Андрей Малахов – 2%

Максим Галкин – 1%