Кто в эфире всех милее? Читатели «Телепрограммы» выбрали любимых телеведущих
В упорной борьбе, продолжавшейся практически до подписания номера в печать, Иван Ургант на финише вырвал победу у Игоря Прокопенко. Меньше чем за сутки за Ивана проголосовали около 30 000 человек. Люди голосовали и днем, и ночью. Вот это и есть всенародная любовь!
Опрос стартовал на сайте kp.ru 13 декабря в 16.00 и завершился 21 декабря в 16.00. Всего было отдано более 70 тысяч голосов.
Один человек мог проголосовать несколько раз (это ведь тоже признак искренней любви!).
Перед вами по пять лидеров голосования среди ведущих-мужчин и ведущих-женщин (участники опроса делали выбор из 20 кандидатур среди мужчин и из 15 среди женщин).
ВОЛШЕБНЫЕ ЦИФРЫ
Лучшая телеведущая
В голосовании среди женщин не обошлось без сумасшедшей интриги: поразительный рывок продемонстрировала резвая тройка ведущих Первого канала: Екатерина Андреева, Лариса Гузеева и Юлия Меньшова плелись в хвосте, но потом сделали резкий скачок на Олимп.
Екатерина Андреева ведет эфиры «Времени» реже, чем раньше, однако народная любовь крепка как никогда. С чем мы и поздравляем телеведущую.
Екатерина Андреева — 28%
Юлия Меньшова – 13%
Ирада Зейналова – 10%
Лера Кудрявцева – 9%
Лариса Гузеева – 8%
Лучший телеведущий
Иван Ургант — 54%
Игорь Прокопенко – 30%
Дмитрий Нагиев – 7%
Андрей Малахов – 2%
Максим Галкин – 1%