ТВ-проекты Кто в эфире всех милее? Читатели «Телепрограммы» выбрали любимых телеведущих
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Кто в эфире всех милее? Читатели «Телепрограммы» выбрали любимых телеведущих

Егор Арефьев

В упорной борьбе, продолжавшейся практически до подписания номера в печать, Иван Ургант на финише вырвал победу у Игоря Прокопенко. Меньше чем за сутки за Ивана проголосовали около 30 000 человек. Люди голосовали и днем, и ночью. Вот это и есть всенародная любовь!

Опрос стартовал на сайте kp.ru 13 декабря в 16.00 и завершился 21 декабря в 16.00. Всего было отдано более 70 тысяч голосов.

Один человек мог проголосовать несколько раз (это ведь тоже признак искренней любви!).

Перед вами по пять лидеров голосования среди ведущих-мужчин и ведущих-женщин (участники опроса делали выбор из 20 кандидатур среди мужчин и из 15 среди женщин).

ВОЛШЕБНЫЕ ЦИФРЫ

Лучшая телеведущая

В голосовании среди женщин не обошлось без сумасшедшей интриги: поразительный рывок продемонстрировала резвая тройка ведущих Первого канала: Екатерина Андреева, Лариса Гузеева и Юлия Меньшова плелись в хвосте, но потом сделали резкий скачок на Олимп.

Екатерина Андреева ведет эфиры «Времени» реже, чем раньше, однако народная любовь крепка как никогда. С чем мы и поздравляем телеведущую.

Екатерина Андреева — 28%

Екатерина Андреева

Юлия Меньшова – 13%

Юлия Меньшова

Ирада Зейналова – 10%

Ирада Зейналова

Лера Кудрявцева – 9%

Лера Кудрявцева

Лариса Гузеева – 8%

Лариса Гузеева

Лучший телеведущий

Иван Ургант — 54%

Иван Ургант

Игорь Прокопенко – 30%

Игорь Прокопенко

Дмитрий Нагиев – 7%

Дмитрий Нагиев

Андрей Малахов – 2%

Андрей Малахов

Максим Галкин – 1%

Максим Галкин

 

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Тэги:
Андрей МалаховДмитрий НагиевЕкатерина АндрееваИван УргантИгорь ПрокопенкоИрада ЗейналоваЛариса ГузееваЛера Кудрявцева

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