Что происходит на звездных баттлах в шоу «Студия СОЮЗ»

Раз в неделю на канале ТНТ выходит в эфир музыкально-комедийное шоу «Студия СОЮЗ». Звездные гости передачи перепевают известные песни и угадывают хиты отечественной поп-музыки, участвуя в различных музыкальных экспериментах. Кому-то приходится отгадывать русский хит по двойному переводу на иностранный язык, кому-то — по вырванным из контекста цитатам, и так далее.

— Главный вопрос, который волнует зрителей: кто и как ищет все эти чудесные никому неизвестные клипы для рубрики «Кто это наделал?». Вы доплачиваете этому человеку за «вредность»?

Артем: У нас в офисе есть специально обученные, стрессоустойчивые люди, которые ищут клипы. Бывает, что нам их присылают, либо те, кто случайно на них наткнулся в интернете, либо сами исполнители.

Лена: В нашей команде, можно сказать, есть отдел людей с самой сильной психикой, которые мужественно ныряют каждый день в интернет, чтобы встретиться со «злом». Но на самом деле часто бывает так, что создатели этих видеоклипов сами приносят их в «Студию Союз», потому что понимают, что это — единственный возможный вариант попасть на телевидение для них!

— В одном интервью вы признавались, что хотите позвать в гости Стаса Костюшкина. Он к вам пришёл, какой у вас следующий «гость мечты»?

Артем: Да, была такая мечта и она осуществилась. Он пришел к нам на съемки новогоднего выпуска год назад. Лично я очень жду Киркорова.

Лена: У каждого участника «Студии», думаю, он свой! Я бы с удовольствием посмотрела, как реагирует на «народное творчество» президент. А вообще, есть персоны, которые своим имиджем и яркостью прямо-таки намекают на приглашение — Киркоров и Басков.

— Есть «Грэмми», которая присуждается за выдающие достижения в музыке. Никогда не думали над вариантом учредить антипремию? Как она могла бы называться?

Артем: Нет, премии подобной нет, но есть всеобщее одобрение тех или иных исполнителей, и мы очень рады, что именно через нас о них услышали чуть больше людей! Любимчики есть конечно!

Лена: Такие премии существуют же, насколько я знаю. А что по поводу нашей премии — здесь много подводных камней: премия для исполнителей из народа должна оцениваться народом, а не инициативной группой! И номинантов будет просто огромное количество! Тут проблема в том, что всегда находится тот, кто способен переубедить тебя в существовании худшего.

— Как оцениваете уровень современной русской поп-музыки? Кого из исполнителей открыли для себя за последний год?

Артем: Если смотреть на нашу современную поп-музыку сегодня, то с каждым днем надежды на то, что у нас будет приблизительно так же как на западе, больше и больше… Но это произойдет нескоро, как мне кажется.

Лена: Наша музыка очень насыщенна самыми разными направлениями, причем есть такие стили, название которым пока никто не брался давать. Ряд звезд я открыла для себя как интересных личностей: приходя к нам в гости, они начинают раскрываться с новой стороны.

— Ваш личный ТОП-5 самых ужасных песен 2018 года.

Артем: Названий не помню, но уж точно в этом списке окажется пара треков МС Трафарет!

Лена: Прямо пятерку выделить сложно. Трафарет МС «Мою ногу» что-то там, «Яички», Бьянка «Новый год в Аду». Пока так.

— Какие планы на новогодние каникулы?

Артем: Улечу с семьей в Сочи и послушаю по дороге хорошую музыку.

Лена: Отдохнуть, слушать шум моря и тишину, чтобы снова ворваться в мир нашей попсы.

— Какие новые форматы в шоу ждут зрителей?

Артем: Их все скоро увидят в третьем сезоне, но, даже не дожидаясь его, новые смешные музыкальные эксперименты ждут зрителей в новогоднем выпуске «Студии Союз».

Лена: Вообще, этот формат будет существовать, пока он работает, пока вызывает смех, но с каждым сезоном любой телепроект требует изменений и, возможно, через пару лет «Студия СОЮЗ» станет совсем непохожей на то, как она выглядит сейчас. Главное, что русский человек всегда будет творить, а это значит, что повод видеться со зрителями у нас не иссякнет еще долго!

Шоу «Студия СОЮЗ» выходит по четвергам в 21:00 на ТНТ.