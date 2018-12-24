Главный стилист канала СТС просит у Деда Мороза лишний час в сутках и советует не бояться валенок

Для вас Новый год – это праздник…?

… Обманутых надежд. Я всегда раньше ждал чего-то, но не исполнялось. Потом выяснилось, что нет Деда Мороза. Потом ждал что-то конкретное в подарок, а мне или ничего не подарили, или забыли и подарили что-то другое. Поэтому для меня Новый год – это, скорее, волшебная сказочная ночь и возможность встретиться со своими близкими. Я часто встречаю Новый год с родителями, за столом с «оливье». Иногда с друзьями. В последнее время, правда, рано ложусь спать.

А что для вас идеальный подарок?

Идеальный подарок, который невозможно подарить, – чтобы в сутках было плюс, как минимум, четыре часа, потому что я хочу успевать ещё больше, чем делаю сейчас. Или восьмой день в неделе, когда я могу просто выспаться, потому что именно сна не хватает и мне, и многим публичным людям, которые занимаются просветительской и развлекательной деятельностью. Ну и хотелось бы больше творческого вдохновения. Если кто-то сможет подарить мне вдохновение, лишний час в сутках или лишний день в неделе, то я с удовольствием приму этот дар (улыбается).

Посоветуйте, в чём лучше встречать Новый год?

Во-первых, начните с того, что перестаньте читать советы всевозможных «экспертов», рассказывающих, какого цвета должно быть платье или сколько пайеток должно быть на вашем топе. Это неважно!

Важно, чтобы вам в этот вечер было хорошо, комфортно и красиво! Поэтому я, как специалист, советую прислушаться к себе, проанализировать, где вы встречаете Новый год. Например, если встречаете его за столом с семьёй, наряжаться в платье в пол, усыпанное пайетками, глупо, как и ходить на каблуках – вы же дома. Придумайте какой-то комплект, в котором низ будет удобным, чтобы было комфортно сидеть, например, брюки или юбка на резинке. А вот топ может быть нарядным, потому что, если вы большую часть вечера проведёте за столом, все увидят только верхнюю часть вашего наряда.

Если отправляетесь в клуб и будете веселиться с друзьями, тогда можно остановиться на классном коктейльном платье и удобной обуви. Не покупайте новые туфли, иначе сотрёте ноги и полвечера просидите на скамейке запасных.

Выбирая праздник за городом, стоит так же подумать о комфорте. Возможно, это будет свитер в пайетках, джинсы или какие-то удобные брюки, плюс валенки. Думайте о том, где вы будете встречать, что там будет происходить, и исходя их этого, покупайте наряд.

Что касается цвета – выбирайте тот, в котором чувствуете себя классно. Хотите привлечь внимание – в помощь красное платье, хотите остаться немного в стороне и не быть звездой вечеринки… хотя всем же хочется быть звездой вечеринки? (улыбается)

Что бы вы пожелали зрителям СТС и читателям портала Тeleprogramma.pro?

Дорогие мои, обожаемые, любимые, зрители невероятного канала СТС и читатели портала Тeleprogramma.pro, я вас поздравляю с наступающим 2019 годом!

Желаю быть модными, стильными, крутыми, дерзкими, ничего не бояться. И, конечно, смотреть модное шоу «Успеть за 24 часа»! Мы будем вас радовать сумасшедшими преображениями. Только вперёд, отличного Нового года!