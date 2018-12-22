Тимофей Руденко: что нам известно о победителе нового сезона «Битвы экстрасенсов»

Новый сезон «Битвы экстрасенсов» стартовал 22 сентября. На протяжении нескольких месяцев мы следили за тем, как экстрасенсы проходили страшные, мистические и драматичные испытания. Как бы зрители не сопереживали участникам, победитель может быть только один — и на этот раз им стал Тимофей Руденко. Второе место заняла Аида Грифаль, а третье — Григорий Кузнецов.

Что же нам известно о Тимофее Руденко?

Именно Тимофей Руденко стал самым обсуждаемым участником нового сезона. Он на первом же испытании огорошил всех своим диагнозом — у Тимофея шизофрения. Причем это же заболевание было у его матери. Кроме того, Тимофея успели обвинить в том, что он не экстрасенс, а шоумен: несколько лет назад он играл в КВН и участвовал в шоу Comedy Баттл. Казалось бы, почему человек не может жить обычной жизнью? Ведь это было еще до страшного события, перевернувшего его жизнь, и сделавшего Тимофея экстрасенсом.

«Сначала следил и даже переживал, но потом понял — это интернет и это нормально. Кто-то верит в такие вещи, кто-то нет. Весь мир делится на скептиков и на тех, кто верит. Самый распространенный комментарий по поводу того, что я играл в КВН и вдруг стал экстрасенсом. Это действительно поражает, но это правда. Я не виноват, что не начал колдовать с 5 лет и не являюсь ведуном с 40-летним стажем. В моей жизни сложилось иначе», — так прокомментировал Тимофей бурное обсуждение его участия в КВН в интервью Teleprogramma.pro.

Три года назад Тимофей Руденко потерял отца и страшно горевал, а через несколько дней после похорон стал слышать его голос. С тех пор Тимофей потерял сон, у него в голове все время словно «работало радио»: он стал слышать голоса и незнакомых людей, причем даже по ночам. В тот нелегкий период друзья отстранились от Тимофея, испугавшись его поведения. А брат, на глазах которого болела их мать, испугался уже за Тимофея: он приложил все усилия для того, чтобы Тимофея не упекли в лечебницу и не сделали из него «овоща» при помощи сильнодействующих препаратов.

В результате со временем Тимофей научился контролировать голоса в своей голове — теперь он может входить в это состояние когда хочет. Он слышит голоса мертвых, когда ему нужно получить какую-то информацию. В интервью Teleprogramma.pro Тимофей рассказывал, как ему это удалось:

«Болезнь, я убежден, это когда голоса хаотичны, ты не можешь ими управлять, задавать вопросы, то есть ты находишься в позиции наблюдателя, а не являешься главным действующим лицом. Когда это началось, я был человеком далеким от эзотерики и оккультизма, но сразу понял, как нормальный человек, что ситуация нездоровая, и попросил родных о помощи. Потом с помощью психоаналитика и сам я понял, что многое из того, что я слышу — не чушь и хаос. Я слышал от мертвых информацию, и она была не абстрактной, а вполне конкретной».

Голоса мертвых помогли ему пройти первое же испытание на «Битве экстрасенсов», подсказав, в какой машине прячется человек. Однако Тимофей Руденко не только одарен, но и эмоционален. Он в штыки воспринимал все попытки авторов шоу лишний раз его проверить и обмануть. Эмоциональность и метод работы Тимофея были в новинку и для героев испытаний: зачастую он сам не понимает, что ему говорят голоса умерших, и просто повторят все, что слышит, в надежде, что их услышат и поймут герои. И такое было не раз — на своем примере в даре Тимофея убедилась Дана Борисова и один из участников шоу танцы — потерявший ногу в аварии Евгений Смирнов.

Слова Тимофея становились потрясением для всех участников — сложно поверить в то, что мертвые могут говорить. Но и сам он на испытаниях иногда оказывался потрясен, и пропускал трагические истории героев через себя. Тимофей эмоционально реагировал на неудачи и сложности. Однажды он даже сбежал с испытания, отказавшись описывать погибшую на рельсах девочку.

В финале Тимофей обошел своих соперников: единственный из всех нашел спрятанную девушку. Однако сам он считал, что победы достойны все трое. На протяжении всех испытаний его поддерживали родные и любимая девушка. За синей рукой он пришел опечаленным — Тимофей привык проходить испытания каждую неделю и ему жалко расставаться с «Битвой экстрасенсов». А узнав о победе, не смог сдержать эмоций. Крепко держась за синюю руку, Тимофей обнимал тех, кто верил в него.