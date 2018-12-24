Телевизионные шоу, которые круто изменили жизнь участников
Нам, привыкшим к тому, что в телевизоре трудно найти правду, почти невозможно поверить в то, что в программах снимаются не только актеры, но и реальные люди, а участие в телепередаче может принести какую-то реальную пользу. Но, оказывается, все далеко не так, как мы себе представляем.
Наибольший эмоциональный отклик телезрителей приходится на программы, где оказывается реальная помощь реальным людям в момент, когда человек уже не в состоянии помочь себе сам. Что бы там ни говорили, а сострадание далеко не чуждо нашему народу.
Программы о похудении
И они поразительны порой настолько, что худеть начинают даже те, кто не имеет отношения к передаче. А смена имиджа целиком меняет жизнь – проверено! Можно для примера взять программу «Я худею».
Люди, о которых идет рассказ, чаще всего уже отчаялись что-то поменять в своей жизни. Но грамотная работа психологов, диетологов и тренеров заставляет взять себя в руки и сотворить чудо: избавиться от десятков лишних килограммов.
«Щас спою!»
В процессе съемок передачи «Ты – супер!», в которой принимают участие талантливые дети-сироты, обрела семью Даша Попова и ее двое братьев. Ее увидел на экране отец, который несколько лет назад развелся с мамой Даши и не знал, что та умерла.
А победительница второго сезона переехала в Москву в подаренную ей в качестве приза двухкомнатную квартиру. Теперь для Дианы Анкудиновой и ее действительно уникального голоса гораздо больше возможностей.
Это выступление полностью изменило жизнь девочки.
Спрятаться не получится
Молодому человеку предъявили обвинения в мошенничестве и вымогательстве, а также нарушение подписки о невыезде. На что надеялся парень, пустившийся в бега от правосудия, когда прошел кастинг в передачу, которую смотрят по всей стране – непонятно.
Агрессивные, негативные
Глядя на то, как действуют сиюминутные кумиры, молодые люди примеряют их действия на себя, принося в свою жизнь беспорядочные отношения, скандалы, рукоприкладство, ложь и предательство.
Откопать добро и нести его людям
И бывало так, что их участие в телешоу влияло не только на них. Произошедшие за время съемок события в корне меняли жизнь многих участников программы.
Ответить добром на добро – это то, чем заканчивается каждая из серий программы. Миллионер, переодетый в дешевую одежду и снабженный подходящей «легендой» пытается несколько дней выжить в чужом городе практически без денег.
Ему приходится искать работу, кров и еду. И те, кто открыл бедняку двери, накормил или позволил заработать, будут вознаграждены. И наградой обычно становится что-то грандиозное, о чем эти люди не смели и мечтать.
Фонд детей-инвалидов получает грант в 3 миллиона на развитие, лежачий парень – коляску за четверть миллиона, многодетная семья – квартиру, собачий приют – миллион рублей на реконструкцию…
Что же взамен
А миллионер? А миллионер получает тот самый «плюсик в карму», которые все так любят. Сами же главные герои программы говорят о том, что после программы они видят мир совершенно по-другому, и что шоу действительно им помогло увидеть, что нет никакой разницы: миллионер ты или нет. И это ли не чудо?
Когда телешоу несет добро, когда люди, сидящие у телевизоров, становятся чуточку лучше и внимательнее хотя бы к родным и близким, можно считать задачу телевидения выполненной.