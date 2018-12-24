ТВ-проекты Телевизионные шоу, которые круто изменили жизнь участников
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Телевизионные шоу, которые круто изменили жизнь участников

Анна Русич

Нам, привыкшим к тому, что в телевизоре трудно найти правду, почти невозможно поверить в то, что в программах снимаются не только актеры, но и реальные люди, а участие в телепередаче может принести какую-то реальную пользу. Но, оказывается, все далеко не так, как мы себе представляем.

Наибольший эмоциональный отклик телезрителей приходится на программы, где оказывается реальная помощь реальным людям в момент, когда человек уже не в состоянии помочь себе сам. Что бы там ни говорили, а сострадание далеко не чуждо нашему народу.

Участники шоу теряют килограммы десятками. Кадр из шоу «Я Худею»

Программы о похудении

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Взять хотя бы программы, в которых описывается похудение сверхтяжелых людей. Рейтинги таких передач зашкаливают. И хоть большинству из нас недоступны такие экстремальные физические нагрузки и такой жесткий контроль питания, как в телешоу, но мы же видим результаты!

И они поразительны порой настолько, что худеть начинают даже те, кто не имеет отношения к передаче. А смена имиджа целиком меняет жизнь – проверено! Можно для примера взять программу «Я худею».

Люди, о которых идет рассказ, чаще всего уже отчаялись что-то поменять в своей жизни. Но грамотная работа психологов, диетологов и тренеров заставляет взять себя в руки и сотворить чудо: избавиться от десятков лишних килограммов.

«Щас спою!»

Дашу Попову после ее выступления в шоу нашел отец. Кадр из шоу «Ты – супер!»

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Обрести другую жизнь помогают и конкурсные программы вроде «Голоса» или «Фабрики звезд» — конкурсанты чаще всего обретают работу, а в лучшем случае – продюсера, продвижение, обучение и популярность. Случаются и совершенно удивительные истории.

В процессе съемок передачи «Ты – супер!», в которой принимают участие талантливые дети-сироты, обрела семью Даша Попова и ее двое братьев. Ее увидел на экране отец, который несколько лет назад развелся с мамой Даши и не знал, что та умерла.

А победительница второго сезона переехала в Москву в подаренную ей в качестве приза двухкомнатную квартиру. Теперь для Дианы Анкудиновой и ее действительно уникального голоса гораздо больше возможностей.

Диана Анкудинова – готовая звезда с уникальным тембром голоса. Кадр из шоу «Ты – супер!»

Это выступление полностью изменило жизнь девочки.

Спрятаться не получится

Андрей Наумов, несостоявшаяся звезда «Дома-2». Кадр из шоу

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Бывает и наоборот: участников шоу узнают люди, от встречи с которыми им очень хотелось бы воздержаться. Так около года назад следователями Краснодарского края был опознан и задержан участник шоу «Дом-2» Андрей Наумов.

Молодому человеку предъявили обвинения в мошенничестве и вымогательстве, а также нарушение подписки о невыезде. На что надеялся парень, пустившийся в бега от правосудия, когда прошел кастинг в передачу, которую смотрят по всей стране – непонятно.

Агрессивные, негативные

Участники «Дома-2» предпочитают выяснять отношения дракой. Кадр из шоу

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От родных до врагов: как «Дом-2» изменил отношения Рапунцель и других сестер проектаБузовы, Колисниченко, Феофилактовы — на телестройке побывало немало сестер. Удалось ли кому-то из них не поддаться скандальным настроениям проекта и сохранить родственные узы? Что стало с самыми знаменитыми родственницами шоу, вспоминает Teleprogramma.pro.
Есть и еще отголоски телешоу. Они как раз не особо радужные. Порой абсолютно неадекватное поведение участников популярного телешоу «Дом-2» становится для молодежи указанием на то, как нужно строить отношения.

Глядя на то, как действуют сиюминутные кумиры, молодые люди примеряют их действия на себя, принося в свою жизнь беспорядочные отношения, скандалы, рукоприкладство, ложь и предательство.

Откопать добро и нести его людям

За проявленную к безденежному парню доброту она получила 1 250 000. Кадр из шоу

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В новом сезоне шоу «Секретный миллионер» впервые принял участие бизнесмен из списка ForbesУже совсем скоро на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон реалити «Секретный миллионер». На этот раз в съемках нашумевшего шоу приняли участие: миллионер из списка Forbes, парфюмерный магнат и другие богатые мужчины.
Люди вырастают, взрослеют, становятся на ноги, черствеют и забывают, что может быть и по-другому. Принявшим участие в проекте «Секретный миллионер» приходилось полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь.

И бывало так, что их участие в телешоу влияло не только на них. Произошедшие за время съемок события в корне меняли жизнь многих участников программы.

Ответить добром на добро – это то, чем заканчивается каждая из серий программы. Миллионер, переодетый в дешевую одежду и снабженный подходящей «легендой» пытается несколько дней выжить в чужом городе практически без денег.

Ему приходится искать работу, кров и еду. И те, кто открыл бедняку двери, накормил или позволил заработать, будут вознаграждены. И наградой обычно становится что-то грандиозное, о чем эти люди не смели и мечтать.

Фонд детей-инвалидов получает грант в 3 миллиона на развитие, лежачий парень – коляску за четверть миллиона, многодетная семья – квартиру, собачий приют – миллион рублей на реконструкцию…

Что же взамен

А миллионер? А миллионер получает тот самый «плюсик в карму», которые все так любят. Сами же главные герои программы говорят о том, что после программы они видят мир совершенно по-другому, и что шоу действительно им помогло увидеть, что нет никакой разницы: миллионер ты или нет. И это ли не чудо?

Когда телешоу несет добро, когда люди, сидящие у телевизоров, становятся чуточку лучше и внимательнее хотя бы к родным и близким, можно считать задачу телевидения выполненной.

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Тэги:
"Секретный миллионер""Ты - супер!"«Я худею!»

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Фото: pixabay Шоу, которые круто изменили жизнь их участникам
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