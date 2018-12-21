Три фильма, которые нельзя пропустить на выходных. Выбор Стаса Тыркина

«Голова. Два уха» (2017)

Режиссер — Виталий Суслин

В ролях: Иван Лашин, Анна Махлина

Скромный, маленький, но чисто и точно сделанный фильм воссоздает реальную историю своего главного героя — деревенского пастуха (сыгранного им же самим), которого случайно встреченный проходимец пригласил на работу охранником в город Воронеж. Там на имя простодушной деревенщины набрали кредитов, после чего, разумеется, кинули. Ужас существования современной российской деревни, и бытовую аморальность городского существования молодой режиссер снимает без всякого пафоса и обличения, словно бы повторяя расхожую народную прибаутку: «не жили хорошо, нечего и начинать». Это точно касается главного героя, которому не стоило уезжать из родной деревни в Воронеж. С другой стороны, не поехал бы он никуда — про него бы не сняли кино.

Культура, пятница, 0.30

«Дракула Брэма Стокера» (1992)

Режиссер — Фрэнсис Форд Коппола,

В ролях: Гэри Олдмэн, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Том Уэйтс.

Этот мастерски сработанный фильм – лучшее, что снял за последние 30 лет потерявший былой талант Фрэнсис Коппола. Автор «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» больше не видит для себя достойных тем и предпочитает тратить мастерство и вдохновенье по таким «мелочам», как экранизация самого известного жизнеописания легендарного вампира. Несмотря на увлечение Копполы досужими формальными экспериментами (картина полностью снята в павильоне с привлечением новейших на ту пору компьютерных технологий), «Дракула» кажется сегодня абсолютно классическим произведением. По сути, это последний выдающийся фильм режиссера, несомненно ставшего одним из великих художников ХХ века.

СТС, пятница, 0.00, воскресенье, 2.00

«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)

Режиссер: Питер Джексон

В ролях: Элайджа Вуд, Кейт Бланшетт, Орландо Блум

Этот размашистый приквел «Властелина колец» поначалу должен был снимать Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»), но по ряду причин совершенно нетворческого характера на его место вновь заступил автор упомянутой трилогии Питер Джексон, вернувший в эту экранизацию Толкиена ряд персонажей из «Властелина колец», которых не должно было быть в «Хоббите». На роль главного героя Бильбо Баггинса претендовал Дэниэл Рэдклифф (он же Гарри Поттер), но она досталась Мартину Фримену (он же доктор Ватсон в сериале «Шерлок»).

СТС, суббота, 17.30 и воскресенье, 12.25