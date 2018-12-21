ТВ-проекты Три фильма, которые нельзя пропустить на выходных. Выбор Стаса Тыркина
ТВ-проекты

Три фильма, которые нельзя пропустить на выходных. Выбор Стаса Тыркина

Стас Тыркин

Каждую неделю наш обозреватель рекомендует кинокартины, которые стоит посмотреть на выходных по ТВ

«Голова. Два уха» (2017)

«Голова. Два уха» (2017) . Кадр из фильма
«Голова. Два уха» (2017) . Кадр из фильма

Режиссер — Виталий Суслин
В ролях: Иван Лашин, Анна Махлина

Скромный, маленький, но чисто и точно сделанный фильм воссоздает реальную историю своего главного героя — деревенского пастуха (сыгранного им же самим), которого случайно встреченный проходимец пригласил на работу охранником в город Воронеж. Там на имя простодушной деревенщины набрали кредитов, после чего, разумеется, кинули. Ужас существования современной российской деревни, и бытовую аморальность городского существования молодой режиссер снимает без всякого пафоса и обличения, словно бы повторяя расхожую народную прибаутку: «не жили хорошо, нечего и начинать». Это точно касается главного героя, которому не стоило уезжать из родной деревни в Воронеж. С другой стороны, не поехал бы он никуда — про него бы не сняли кино.
Культура, пятница, 0.30

«Дракула Брэма Стокера» (1992)

«Дракула Брэма Стокера» (1992 )Кадр из фильма
«Дракула Брэма Стокера» (1992 )Кадр из фильма

Режиссер — Фрэнсис Форд Коппола,
В ролях: Гэри Олдмэн, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Том Уэйтс.

Этот мастерски сработанный фильм – лучшее, что снял за последние 30 лет потерявший былой талант Фрэнсис Коппола. Автор «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» больше не видит для себя достойных тем и предпочитает тратить мастерство и вдохновенье по таким «мелочам», как экранизация самого известного жизнеописания легендарного вампира. Несмотря на увлечение Копполы досужими формальными экспериментами (картина полностью снята в павильоне с привлечением новейших на ту пору компьютерных технологий), «Дракула» кажется сегодня абсолютно классическим произведением. По сути, это последний выдающийся фильм режиссера, несомненно ставшего одним из великих художников ХХ века.
СТС, пятница, 0.00, воскресенье, 2.00

«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)

«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) Кадр из фильма
«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012) Кадр из фильма

Режиссер: Питер Джексон
В ролях: Элайджа Вуд, Кейт Бланшетт, Орландо Блум

Этот размашистый приквел «Властелина колец» поначалу должен был снимать Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»), но по ряду причин совершенно нетворческого характера на его место вновь заступил автор упомянутой трилогии Питер Джексон, вернувший в эту экранизацию Толкиена ряд персонажей из «Властелина колец», которых не должно было быть в «Хоббите». На роль главного героя Бильбо Баггинса претендовал Дэниэл Рэдклифф (он же Гарри Поттер), но она досталась Мартину Фримену (он же доктор Ватсон в сериале «Шерлок»).
СТС, суббота, 17.30 и воскресенье, 12.25

Вам может быть интересно:
Новогодние блюда из любимых фильмов, которые стоит взять на заметку Фильм «Престиж» могли снять про реальных иллюзионистов, враждующих между собой «Гринч», «Аквамен», «Ёлки последние» и другие премьеры декабря, ради которых можно сходить в кинотеатр
Тэги:
«Голова. Два уха»выбор Стаса ТыркинакинотелевидениеХоббит: Нежданное путешествие

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Три фильма, которые нельзя пропустить на выходных Три фильма, которые нельзя пропустить на выходных
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Три фильма, которые нельзя пропустить на выходных. Выбор Стаса Тыркина
Интересно?
Поделись с друзьями: