Закулисье шоу «Рюкзак»: «Если вдруг наши герои ночуют в хостеле, то операторы счастливы!»

Условия игры

По сюжету программы, в каждом выпуске принимают участие два новых героя, каждого из которых никак нельзя назвать опытным путешественником. Это люди разного возраста, профессий и социального статуса. Надев плотные маски и наушники, двое незнакомцев отправляются в экзотическую страну, причем не в столицу или туристическую Мекку, где каждый второй говорит по-английски, а в отдаленные и самобытные регионы.

Оказавшись на месте, участники знакомятся, а также собирают большой походный рюкзак красного цвета. Каждый из них может взять из дома по 5 предметов первой необходимости на свое усмотрение: у кого-то это фотоаппарат, у кого-то зубная щетка, у кого-то спальный мешок. Загвоздка в том, что первое испытание — это договориться и выбрать, какие 5 из 10 личных вещей на двоих они смогут оставить и взять с собой в дорогу. Причем брать деньги и мобильные телефоны строго запрещено.

Наконец, когда выбор сделан, участники отправляются в путь: за 72 часа им предстоит добраться до аэропорта и сесть в самолет до дома, причем сделать это надо обязательно вдвоем. Вдвоем им придется решать, как двигаться к цели, где ночевать и что есть. Несмотря на возможные разногласия и трудности в дороге, участникам необходимо научиться работать в команде.

Алена Воронкова, продюсер: «Каждому человеку из нашей команды я готова признаваться в любви каждый день»

Были ли непредвиденные ситуации на съемках?

— Вечером первого дня мы узнали, что Евгений (участник четвертого выпуска — прим. ред.) взял с собой 50 евро, хотя это запрещено правилами проекта. Герои должны отдавать нам все деньги и мобильные телефоны. С такой ситуацией мы столкнулись впервые, обычно все герои следуют правилам проекта.

Мы даже думали закончить съемку и лишить героев возможности продолжать своё путешествие. Но к тому моменту у нас уже был очень классный материал, который было бы жалко выбрасывать в корзину. Мы провели серьезный разговор и наказали обоих участников, оштрафовав их на 11 часов. Конечно, это не единственное, чем нас удивляли герои, но этот случай запомнился.

Как работала команда, что было интересного: дружба, сотрудничество, поддержка?

— Каждому человеку из нашей команды я готова признаваться в любви каждый день. Это большое везение, когда вся команда мыслит в одном направлении и когда каждый готов прийти друг другу на помощь. Однажды наши герои провели ночь на автовокзале, в этом городе обе существующие гостиницы были заняты. Нам пришлось вместе ночевать в одном автобусе, сменяя друг друга каждый час, чтобы всем удалось немного поспать. Вообще жить во время съёмок приходится в самых адских условиях.

Например, во Вьетнаме, когда мы снимали серию с Гомером (четвертую — прим. ред.), герои заселились в отель в городе ИяНия. В этом городе он был единственным, поэтому нам пришлось жить там же. Отель оказался по совместительству борделем, по коридору расхаживали «девушки с низкой социальной ответственностью». Я попросила для группы самые лучшие номера. В их понимании самые лучшие номера — это комнаты без окон и с рваным постельным бельём. Вместо душа, разумеется, там было ведро и ковш. Не могу сказать, что ночь в той гостинице была лучше, чем ночь в автобусе.

А в серии с Юлей и Яной (первой — прим. ред.), когда девочки решили, что нужный им аэропорт находится в джунглях, группе вместе с героями пришлось ходить по горам около 8 часов. Не ловил телефон, перестали работать рации, закончилась питьевая вода. Никто не понимал, где они находятся и выйдут ли когда-нибудь к людям. Героини при этом особенно не беспокоились и принимали помощь от местных жителей. В такие моменты мы всегда думаем о том, почему на съемках группа страдает больше, чем герои (смеется).

Расскажите еще немного про команду, которая делает шоу, но остается за кадром.

— Наши операторы — героические люди. По правилам, каждую ночь с героями проводит один оператор — всего у нас их двое. Им приходилось ночевать в самых странных и неприятных условиях: на улице, в кишащем крысами и тараканами доме, в склепе. Поэтому если вдруг наши герои остаются ночевать в хостеле, то для операторов это настоящий подарок. Но самый невидимый боец — это звукорежиссер. Как правило, никто не задумывается о том, почему в программах всегда так хорошо слышно героев. Потому что с ними рядом всегда находится звукорежиссер.

В отличие от операторов, которых двое, звукорежиссер у нас один, и никто его заменить не может. Я каждый раз удивляюсь, откуда у него столько сил и энергии по 20 часов в день ходить за героями с тяжелой аппаратурой, при этом не попадая в кадр. А оставшиеся 4 часа, когда группа спит, заряжать технику и готовиться к следующему дню.

Многие друзья и знакомые очень завидуют моей работе и постоянным путешествиям в разные страны. Они уверены, что мы приезжаем во Вьетнам, заселяемся в пятизвездочную гостиницу и пьём коктейли у бассейна, пока герои бегут из точки А в точку Б. На самом деле это далеко не так. Мы не спим по трое суток и практически живём в нашем микроавтобусе, везде следуя за героями. И не всегда удаётся сходить в душ, не говоря уже о бассейне.

Гомер, участник шоу «Рюкзак», 4 серия, Вьетнам

Как вы оцениваете проект?

— Проект очень крутой! Идея, задумка и реализация — все продумано до мелочей, чтобы по максимуму погрузить участников в «игру». Со временем ты забываешь о том, что существует съёмочная группа, так как они ничем тебе не помогут, даже водичкой. Всё серьезно. Не понравился лишь напарник, но это другая история.

Как вы оцениваете свою работу?

— Я планировал это путешествие, продумывал разные ходы и представлял, как всё будет происходить. Но как только я снял маску и увидел напарника, всё пошло прахом. И поэтому могу сказать, что я не особо доволен своими действиями: все должно было быть намного круче.

Чего вы желаете нашим читателям в новом году?

— Читателям желаю в новом году совершать больше интересных поступков, рисковать и не ругаться ни с кем, как я это делал во время шоу.

Саша Ткачева, участница шоу «Рюкзак», 3 серия, Бали

Как вы оцениваете проект?

— Для меня такой опыт был впервые. Первое время я чувствовала себя телезвездой, потому что я никогда не думала, что для съемки одного выпуска программы требуется столько сил, людей, аппаратуры. Для меня это было очень интересно, необычно. Вся съемочная группа, их работа — я восхищаюсь этими людьми. Все было очень здорово, слажено.

Как вы оцениваете свою работу?

— Когда я вернулась домой, я была немного подавлена: мне казалось, будто бы я не полностью выложилась, не на все сто. Просто это был мой первый опыт съемок, я была несколько потеряна, чувствовала себя неуютно из-за камер, нового человека рядом. Но потом, в процессе, я расслабилась. Сейчас могу сказать, что все было здорово и я молодец. И, думаю, я бы не стала ничего исправлять.

Чего вы желаете нашим читателям в новом году?

— Всем читателям, телезрителям хочу пожелать большого счастья, крепкого здоровья, бесконечной любви. Берегите и любите своих близких. Пусть все ваши мечты сбываются! Путешествуйте, отдыхайте, любите жизнь! Будьте смелыми, не бойтесь своих желаний и принимайте решения, которые могут изменить вашу жизнь! Я не побоялась, и я попала в шоу «Рюкзак» — это было очень яркое событие. Следуйте за своими желаниями! Пусть Бог хранит вас! С Новым годом!

Смотрите шоу «Рюкзак» по субботам в 21:00 на телеканале «ЧЕ!»

Фотоматериалы предоставлены каналом «ЧЕ!»