Маги из «Битвы экстрасенсов» попробовали выяснить, летали американцы на Луну или нет

Подошла к концу 19 Битва экстрасенсов. Дело идет к финалу, ряды участников поредели, а испытания становятся все серьезнее. Вот и на этот раз экстрасенсам предложили разрешить один из самых обсуждаемых вопросов ХХ века: были ли американцы на спутнике нашей Земли или все те кадры, которые нам предлагают в качестве доказательств, подделка?

Эксперт Коновалов не верит в лунную миссию

Одним из экспертов, призванных оценить действия и слова экстрасенсов на съемочной площадке, был финалист одной из прошлых Битв: Леонид Коновалов. По образованию Леонид – кинооператор, специалист в области монтажа и пленки.

Сейчас Леонид преподает во ВГИКе режиссуру монтажа. Он – доцент кафедры аудио-визуальных технологий.

Прекрасно зная свой предмет изнутри, он изучил все фотографии и телекадры, якобы сделанные американцами в рамках лунной программы и теперь с уверенностью утверждает, что NASA обманула весь мир. То же самое говорят и его сверхспособности.

Эксперт Первушин уверен, что человек был на Луне

Антон Первушин – исследователь в области космонавтики. Его пригласили вторым экспертом. Антон должен был стать противовесом к мнению Леонида Коновалова.

Ведь он убежден, что американцы на Луне все-таки были. При этом, Антон абсолютно скептически относится к утверждению, что человек способен к экстрасенсорике.

Он считает, что Битва экстрасенсов — это шоу с фокусами, не более. Оба эксперта десятилетиями изучали все доступные документы, фото и видео Лунной программы, и каждый из них вооружен массой доказательств в пользу своей точки зрения.

Сколько экстрасенсов – столько мнений

Первый же участник сумел удивить не только скептика Первушина, но и гораздо больше подготовленного к восприятию чудес Коновалова. Экстрасенс сумел даже распознать момент, когда эксперты заменили одно видео на другое.

Другие участники тоже были удивительно точны в описании того, что происходило на экране за их спиной. Но вот сойтись во мнении о том, правда ли то, что они видели или нет, экстрасенсы не смогли.

Одни чувствовали, что все это обман и постановка, вторые ощущали огромные пространства и были уверены, что съемки происходили на Луне. Казалось, эксперты были разочарованы. Ведь каждый из них пришел на программу за подтверждением своих изысканий.

Так были или не были?

Разговоры о так называемом «Лунном заговоре» начались сразу же, как свернули Лунную программу. Масла в огонь подлила книга, которую написал Билл Кейсинг.

Она называлась «Мы никогда не были на Луне» и содержала в себе множество доказательств в подтверждение названия. Еще до выхода книги говорили о некоем сотруднике НАСА, который показал нескольким людям фото и видео, где видно, как тренируются космонавты.

На этих кадрах разительное сходство с пленками «с Луны». Об этом случае писала «Нью-Йорк таймс» еще 18 декабря 1969 года.

Почему молчит NASA?

До сегодняшнего дня интерес к теории Лунного заговора то затухает, то проявляется с новой силой. Вот и в 2018 году оказалось, что документы и материалы по этой истории снова стали интересовать общество.

В российских СМИ эта теория заняла 6 место по индексу упоминания. Все чаще звучит мнение, что сама теория заговора придумана с целью скрыть то, что люди на Луне все же были.

То здесь, то там просачивается информация о том, что были еще несколько запусков к земному спутнику. Только вот их больше не освещают.

Почему же вдруг такая секретность и таинственность? Да и слухи о том, что американцы собираются создавать космические войска – откуда они?

Предположения выдвигаются самые разные. Одним из таких предположений является теория о том, что с американцами в экспедиции Аполлон-17 вошла в контакт некая инопланетная цивилизация.

И теперь США в погоне за земным первенством старается изо всех сил замолчать свое присутствие на Луне с тем, чтобы подольше остаться один на один с возможностью выторговать себе инопланетные технологии.

Новая утечка информации или новая ложь?

Конечно, в наше время возможности графики практически безграничны. Поэтому любая новая появляющаяся информация рассматривается сквозь призму недоверия.

Но не обращать внимания на новые свидетельства тоже невозможно. Ведь на самом деле неизвестно, где и когда всплывет настоящий документ.

Уже долгое время спорят о том, действительно ли «Аполлон-17» стал последней лунной миссией? Или появившиеся пленки, где в кадр попадает часть пульта управления с маркировкой «Аполлон-20» действительно настоящие? А информация о разбившемся на обратной стороне Луны космическом корабле – она правдива?

Еще одна часть общества согласна с тем, что видео и фото были сделаны на Земле, но при этом уверены, что люди все же посещали Луну. А съемки делались на Земле только для того, чтобы воспроизвести кадры, испорченные при пролете сквозь радиационные пояса Ван Аллена или расплавленные при дневной температуре Луны, что неизбежно должно было состояться.

Третьи же говорят о том, что никаких полетов не было вовсе, что весь отснятый якобы на Луне материал был изготовлен в павильоне под чутким руководством Стенли Кубрика.

Противники этой теории протестуют, говоря, что Кубрик не мог ничего этого снять, потому что он с 1964 года все фильмы снимал в Великобритании и физически не мог появиться в Америке, потому что панически боялся перелетов. Но, если подумать, то что ему мешало снять в Великобритании и высадку на Луну?

В общем, даже после того, как в дело вступили экстрасенсы, вопросов к подлинности самого грандиозного для человечества события не уменьшилось. Хотелось бы верить, что все было на самом деле, но, наверное, все это еще много лет останется тайной за семью печатями.