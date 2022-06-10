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Победительница «Холостяка» рассказала о реальных отношениях с Димашем Адилетом после проекта

Все складывается не так, как хотела девушка.

Победительница «Холостяка» рассказала о реальных отношениях с Димашем Адилетом после проекта
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На ТНТ завершился девятый сезон популярного проекта «Холостяк». Победительница шоу Софья Солманидина рассказала своим подписчикам в соцсетях, в каких они находятся отношениях с Димашем Адилетом после окончания проекта.

Оказалось, что молодые люди вместе не живут. И вот, как она это объясняет:

«Ну наверное стоит начать с того, что мы не семья и не муж и жена. И то бывают такие случаи, когда муж и жена живут в разных странах по определенным обстоятельствам. А живем мы в разных странах — потому что живем в разных странах», — рассказала Софья Солманидина в личном блоге.

Также модель призналась, что после проекта ее жизнь изменилась в лучшую сторону:

«Помимо бешеных эмоций, проект дал мне миллион новых возможностей, имя и сто открытых дверей, спасибо!».

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