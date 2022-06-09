Стилист Лина Дембикова вернется в шоу «Перезагрузка»

Она вновь возложила на себя миссию изменять жизнь женщин к лучшему.

12 июня в шоу «Перезагрузка» на ТНТ вернется стилист Лина Дембикова.

Мастер изменения гардероба ранее сотрудничала с передачей около четырех лет. В 2020 году она покинула проект, чтобы заняться личным развитием. Выполнив несколько интересных задач, в том числе выпустив собственный бренд одежды, Лина возвращается на телеэкраны.

«Мое видение изменилось, и теперь я стараюсь больше времени общаться с героинями до съемок рубрики «Гардероб», узнаю, что им нравится, и хочу, чтобы девочки сами себе нравились и кайфовали от своего образа, — говорит Дембикова. — Будет много работы с цветом, с деталями и интересные многосложные приемы. Стараюсь, чтобы новый образ участниц был ярким и интересным, но применимым для жизни, чтобы телезрители могли повторить приемы и стилизацию!»

Напомним, что одна из главных задач стилиста в шоу «Перезагрузка» – подобрать героиням трендовые, но при этом бюджетные вещи, доступные широкой аудитории телепередачи. Кроме того, в каждом выпуске специалисты дают множество полезных лайфхаков о красоте и здоровье.

«Перезагрузка» помогает героиням изменить свою жизнь, решить проблемы и сделать шаг навстречу новой жизни. В этом им помогает команда экспертов под началом Ксении Бородиной: стоматологи, косметологи, стилисты, визажисты, парикмахеры и психологи. Шоу имеет глубокий социальный подтекст, ведь часто в проект обращаются женщины с серьезными психологическими проблемами.

Новые выпуски «Перезагрузки» смотрите на канале ТНТ по воскресеньям в 9:00.

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