«Никаких альфонсов и душнил»: Настя Ивлеева выдвинула главные требования к будущему жениху

Шоу по поиску мужчины для блогерши стартует осенью.

Телеканал «Пятница!» открыл кастинг в новое реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», в котором блогерша Настя Ивлеева будет искать свою вторую половинку. В общей сложности создатели проекта отберут 50 мужчин, они поборются за сердце телеведущей.

Ивлеева — девушка непростая и сразу озвучила свои главные требования к кандидатам.

«Никаких альфонсов, хайпушников, кенов, перекачанных качков-баклажанов, рисующихся нытиков, мамкиных рэперов, выхолощенных нарциссов и душнил!» — заверила Ивлеева.

Премьера шоу состоится осенью.

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