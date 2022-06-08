Как приготовить французское печенье с кусочками миндаля
Видео
Как приготовить легкий ужин за 20 минут
Видео

Лера Кудрявцева: «Светлана Журова рассказала, за что муж отобрал у нее дом»

11 июня, в 21.20, после «Ты не поверишь!», гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Светлана Журова. Олимпийская чемпионка объяснит, почему распалась ее семья, признается, что у нее было с принцем Монако, а также расскажет, как жестоко ей отомстил бывший муж.

Лера Кудрявцева: «Светлана Журова рассказала, за что муж отобрал у нее дом»
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

К спортсменам в нашей стране особое отношение. Да и не только в нашей. Сильные, целеустремленные, настроенные исключительно на победу, люди, посвятившие себя спорту, являются отличным примером для подражания. Ими восхищаются, им завидуют, а иногда им даже звонят самые главные люди в стране.

– Я так замерла… – признается Светлана, вспоминая, что почувствовала, когда ей сообщили, что звонит Владимир Путин. – Особенно когда мне сказали, что президент летит в самолете…

Согласитесь, не каждый гражданин может похвастаться тем, что ему звонит сам президент. Хотя Светлана, надо отдать ей должное, высокое доверие оправдывает: вот уже четырнадцать лет она является депутатом Государственной Думы. Работа эта нервная, и не только потому, что чрезвычайно ответственная.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

«Нечего тут носить яркие цвета и отвлекать мужчин от работы», — цитирует Светлана Владимира Жириновского, который не одобрял эффектных нарядов политиков-женщин.

Высокая, стройная, подтянутая, Журова, конечно, обращает на себя мужское внимание. Ей даже приписывали роман с принцем Монако, и я не могла не спросить об этом мою гостью. «Мне кажется, он неровно к тебе дышал!» — высказала свое предположение я. Однако Светлана только рассмеялась.

Сейчас главные мужчины в ее жизни, бесспорно, сыновья Ярослав и Иван. Рожденные в браке с Артемом Черненко, дети, к сожалению, не смогли уберечь семью, — и союз распался. Однако разводом дело не кончилось. Бывший муж, обиженный на Светлану, оставил ее и мальчиков без крыши над головой. Тогда Журовой было больно поверить в то, что когда-то любимый человек, отец ее детей, может так поступить. Сейчас она относится к этому философски.

– Он был злой, конечно, и начались эти разделы, — вздыхает Светлана.

Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Кадр из шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

В том, что семья, казавшаяся такой крепкой, распалась, отчасти виновата работа. Светлана никогда не была домохозяйкой, готовой посвятить себя мужу на все сто, а ее успешная карьера лишь подлила масла в огонь семейных ссор.

– Это реально испытание, — рассуждает Светлана.

Впрочем, это испытание Светлана прошла с честью. И хотя развод – это всегда больно и тяжело, Журовой удалось взять себя в руки и идти дальше.

– Я терпеливая, — признается Светлана. — Я могу много всего вынести, вытерпеть.

Умение терпеть, преодолевать себя, постоянно двигаться вперед несмотря ни на что — отличительная черта каждого спортсмена. Они с детства привыкают стремиться к победе и не ищут легких путей. И даже когда самые близкие люди предают, несправедливость ранит до слез, а терпение, кажется, вот-вот кончится, спортсмены продолжают свой путь. Путь, пройти по которому с высоко поднятой головой может только настоящий победитель.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

«Секрет на миллион»Лера КудрявцеваЛера Кудрявцева последние новостиПрограмма "Секрет на миллион"Программа «Секрет на миллион»Светлана Журоваток-шоу «Секрет на миллион»Шоу "Секрет на миллион"