Лера Кудрявцева: «Светлана Журова рассказала, за что муж отобрал у нее дом»

11 июня, в 21.20, после «Ты не поверишь!», гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Светлана Журова. Олимпийская чемпионка объяснит, почему распалась ее семья, признается, что у нее было с принцем Монако, а также расскажет, как жестоко ей отомстил бывший муж.

К спортсменам в нашей стране особое отношение. Да и не только в нашей. Сильные, целеустремленные, настроенные исключительно на победу, люди, посвятившие себя спорту, являются отличным примером для подражания. Ими восхищаются, им завидуют, а иногда им даже звонят самые главные люди в стране.

– Я так замерла… – признается Светлана, вспоминая, что почувствовала, когда ей сообщили, что звонит Владимир Путин. – Особенно когда мне сказали, что президент летит в самолете…

Согласитесь, не каждый гражданин может похвастаться тем, что ему звонит сам президент. Хотя Светлана, надо отдать ей должное, высокое доверие оправдывает: вот уже четырнадцать лет она является депутатом Государственной Думы. Работа эта нервная, и не только потому, что чрезвычайно ответственная.

«Нечего тут носить яркие цвета и отвлекать мужчин от работы», — цитирует Светлана Владимира Жириновского, который не одобрял эффектных нарядов политиков-женщин.

Высокая, стройная, подтянутая, Журова, конечно, обращает на себя мужское внимание. Ей даже приписывали роман с принцем Монако, и я не могла не спросить об этом мою гостью. «Мне кажется, он неровно к тебе дышал!» — высказала свое предположение я. Однако Светлана только рассмеялась.

Сейчас главные мужчины в ее жизни, бесспорно, сыновья Ярослав и Иван. Рожденные в браке с Артемом Черненко, дети, к сожалению, не смогли уберечь семью, — и союз распался. Однако разводом дело не кончилось. Бывший муж, обиженный на Светлану, оставил ее и мальчиков без крыши над головой. Тогда Журовой было больно поверить в то, что когда-то любимый человек, отец ее детей, может так поступить. Сейчас она относится к этому философски.

– Он был злой, конечно, и начались эти разделы, — вздыхает Светлана.

В том, что семья, казавшаяся такой крепкой, распалась, отчасти виновата работа. Светлана никогда не была домохозяйкой, готовой посвятить себя мужу на все сто, а ее успешная карьера лишь подлила масла в огонь семейных ссор.

– Это реально испытание, — рассуждает Светлана.

Впрочем, это испытание Светлана прошла с честью. И хотя развод – это всегда больно и тяжело, Журовой удалось взять себя в руки и идти дальше.

– Я терпеливая, — признается Светлана. — Я могу много всего вынести, вытерпеть.

Умение терпеть, преодолевать себя, постоянно двигаться вперед несмотря ни на что — отличительная черта каждого спортсмена. Они с детства привыкают стремиться к победе и не ищут легких путей. И даже когда самые близкие люди предают, несправедливость ранит до слез, а терпение, кажется, вот-вот кончится, спортсмены продолжают свой путь. Путь, пройти по которому с высоко поднятой головой может только настоящий победитель.

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