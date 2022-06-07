В каких отношениях Гранков и Сапета остались после финала «Холостяка» на самом деле

Поклонникам интересно — что сейчас происходит между молодыми людьми.

На ТНТ закончился романтический проект «Холостяк». В этом году в шоу было сразу два главных героя — Александр Гранков и Димаш Адилет.

Саша в финале проекта решил попробовать построить отношения с моделью Яной Сапетой. Фермер подарил девушке последнюю розу, объявив ее победительницей сезона.

Поклонникам шоу, разумеется, стало интересно — общаются ли молодые люди сейчас. Ведь «Холостяка» снимали полгода назад, и главные герои уже могли разбежаться.

К счастью, нет. Яна Сапета запечатлела возлюбленного Сашу Гранкова и свою дочку Мию, сидящими за столиком в кафе.

«Моя главная конкурентка, которой нет равных, — подписала фото Яна Сапета. Подписчики сразу оценили трогательные фото: «Милашки», «Какие вы замечательные», «Оба красавцы», — написали они в комментариях.

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