В финале двойного «Холостяка» участники устроили откровенный мужской разговор

Александр Гранков и Димаш Адилет выбрали по одной из четырех финалисток проекта.

Двойной «Холостяк» на ТНТ подошел к своему концу. В заключительном выпуске сезона, который зрители увидят 4 июня, будут показаны сразу четыре свидания, после которых главным героям придется сделать нелегкий выбор, кому из девушек они отдадут свои сердца.

Напомним, в девятом сезоне шоу впервые за всю историю проекта холостяков было двое – фермер из Москвы Александр Гранков и бизнесмен из Швейцарии Димаш Адилет. За их внимание боролась 21 девушка, причем выбирали не только участники, но и участницы.

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До финала дошли четыре красавицы. Александр Гранков выбрал Марину Хрипину и Яну Сапету, Димаш Адилет – Софью Солманидину и Арину Перевертень. В завершающем выпуске, который снимался в Турции, мужчины пригласят финалисток на последние свидания, чтобы окончательно определиться с выбором.

Для Марины Хрипиной Гранков приготовил поездку в горы, прогулку на фуникулере и покорение заснеженной вершины. Полюбоваться горными красотами также отправились Димаш Адилет и Соня Солманидина — они устроили пикник под облаками. А в свидание с Ариной Перевертень Димаш добавил экстрима, устроив поездку на байке и стрельбу в тире. Яна Сапета и Саша Гранков выбрали более спокойный досуг и прогулялись по ночным турецким улочкам.

Перед самым финалом у Александра и Димаша состоялся откровенный разговор, из которого стало понятно, что сделать последний выбор им крайне сложно. Но последние розы будут вручены.

Смотрите шоу «Холостяк» 4 июня в 23:00 на канале ТНТ и в Rutube.

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