Влад Соколовский покажет телезрителям Южно-Сахалинск

Певец отправился на восток страны вместе с проектом «По секрету всему свету».

4 июня в программе «По секрету всему свету» на канале «Россия» Влад Соколовский отправится в Южно-Сахалинск — город множества разных культур и традиций.

Ведущий и певец зарядится энергией корейских народных ритмов и добавит в свой арсенал один необычный музыкальный инструмент. Также он освоит азы тончайшего японского искусства икебаны и перепробует все океанские и морские дары и даже собаку! Правда, речь идет о еще одном обитателя местных морей.

«Мы больше недели путешествовали по острову. Потому что цель программы «По секрету всему свету» — по максимуму изведать новую местность, пообщаться с разными людьми, наполниться атмосферой, — говорит Соколовский. — Первое, что вспоминается – сахалинские устрицы – самые крупные на свете. Они — настоящее богатство России, потому что этого вида устриц нет нигде больше в мире». «Ты надеваешь резиновые сапоги, высокие, под грудь практически, и ходишь по устричным двухметровым наростам, сам собираешь устриц, тут же их открываешь и ешь. Невероятные ощущения! Такого качества и многообразия морепродуктов я, пожалуй, не видел нигде больше».

В новом выпуске Влад также покажет зрителям красоты местной природы, быт коренного народа и его рыбалку.

Смотрите передачу «По секрету всему свету» в субботу, 4 июня, в 8:35 на канале «Россия».

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