Стала известна судьба шоу Максима Галкина «Лучше всех»

Вот уже почти три месяца на Максима Галкина льется негатив и критика из-за того, что он уехал из родной страны в связи с известными мировыми событиями. Юморист долго молчал, но потом ответил всем, кто называет его предателем.

Из-за разразившегося скандала Первый канал решил заменить юмориста в программе «Сегодня вечером». Теперь роль ведущего примерил на себя балетмейстер Николай Цискаридзе.

Галкин также шоу про талантливых детей «Лучше всех». И в Интернете то и дело судачат, что юмориста уволили и из этого проекта, а нового телеведущего уже активно ищут.

Однако на самом деле дела обстоят не так интересно, как говорят многие «эксперты». Дело в том, что программу «Лучше всех» отправили в отпуск еще в январе. И с мировыми событиями, разумеется, это не связано.

«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — сообщил источник Teleprogramma.pro.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.