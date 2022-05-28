Мама Гранкова из «Холостяка» не поверила в искренность фаворитки сына

В новой серии шоу «Холостяк» главные герои знакомились с родителями своих избранниц. Мама фаворитки Александра Гранкова Яны Сапеты не приехала на встречу. Девушка заявила, что она находится в Екатеринбурге с дочкой Яны от первого брака и не смогла поучаствовать в проекте.

Однако на встречу Яны и Саши прилетела мама Гранкова Александра. Было жарко.

Женщина задавала Яне неудобные вопросы, которые ее явно задевали. Девушка не раз давала понять, что ей неприятно общение.

«Я хочу понять — ты развелась со своим первым мужем?» — поинтересовалась мама Саши. «Я в процессе», — заявила Яна.

Маму Гранкова чрезмерно удивил ответ модели. По ее мнению, женщина, находящаяся в разводе, как минимум не должна бегать по проектам и искать себе новых мужей. Этот факт поставил под сомнение искренность Яны.

«Я так страдала, когда разводилась. А тут такое поведение… Для меня это странно», — призналась Александра.

Сашу тоже расстроил этот факт. Было видно, что Сапета молодого человека глубоко разочаровала.

«Яна мне сегодня выставила условия», — растерянно рассказал он редакторам.

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