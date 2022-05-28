Готовим пирог с творогом и яблоками
Видео
Как приготовить пасту карбонару с грудинкой
Видео

Впервые в «Холостяке»: Гранкову понравилась мама участницы шоу

На проекте становится жарко.

Впервые в «Холостяке»: Гранкову понравилась мама участницы шоу
Александр Гранков в шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

В субботу, 28 мая, участницы шоу «Холостяк» познакомили избранников со своими родителями. Первой стала Марина Хлипина. Девушка привела Александра Гранкова на встречу с мамой Татьяной.

Но тут произошло неожиданное. Женщина настолько хорошо выглядит для своих лет, что это не оставило равнодушным холостяка.

«Внешний вид мамы Марины заслуживает отдельной дискуссии, признаюсь честно, — огорошил Саша.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

Гранков даже начал заигрывать с женщиной.

«Вы такая красивая пара, — отметила Татьяна при встрече. — Ваши глаза блестят».

«Как и у вас. Вы с дочкой похожи внешне, вы красавицы», — не унимался Саша и всех засмущал.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале. 

Тэги

«Холостяк»«Холостяк» новый сезонАлександр ГранковДимаш Адилетновый сезон шоу «Холостяк»Программа «Холостяк»проект «Холостяк»Холостяк