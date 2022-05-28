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Холостяк Димаш Адилет показал на фото — что случилось после церемонии роз в восьмой серии

Главный герой проекта показывает, что осталось за кадром.

Холостяк Димаш Адилет показал на фото — что случилось после церемонии роз в восьмой серии
Главный герой шоу «Холостяк» Димаш Адилет. Фото: ТНТ

Главный герой шоу «Холостяк» Димаш Адилет решил перед финалом проекта показать то, что осталось за кадром. Инвестор из Женевы уже рассказал в соцсетях смешную историю, как их с Сашей Гранковым чуть не повязали охранники.

А теперь молодой человек выложил фото, которое подписал так:

«Через 40 минут после последней церемонии в Мексике». (8 Серия)

Речь идет о серии, когда проект покинула Юлия Хомич.

Фото: соцсети

После прощания участники проекта снова собрались вместе и весело позировали перед зеркалом. Фаворитка Димаша Соня явно выпячила свою «пятую точку».

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