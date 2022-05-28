Холостяк Димаш Адилет показал на фото — что случилось после церемонии роз в восьмой серии

Главный герой проекта показывает, что осталось за кадром.

Главный герой шоу «Холостяк» Димаш Адилет решил перед финалом проекта показать то, что осталось за кадром. Инвестор из Женевы уже рассказал в соцсетях смешную историю, как их с Сашей Гранковым чуть не повязали охранники.

А теперь молодой человек выложил фото, которое подписал так:

«Через 40 минут после последней церемонии в Мексике». (8 Серия)

Речь идет о серии, когда проект покинула Юлия Хомич.

После прощания участники проекта снова собрались вместе и весело позировали перед зеркалом. Фаворитка Димаша Соня явно выпячила свою «пятую точку».

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