Как Димаша Адилета и Сашу Гранкова из «Холостяка» чуть не повязали охранники

В этом году шоу «Холостяк» на ТНТ сняли в необычном виде. На этот раз нас ждали сразу два главных героя — фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет, за сердце которых боролись 20 красавиц.

Проект близится к финалу, и Димаш решил рассказать своим поклонникам то, что осталось за кадром. Например, молодой человек вспомнил о необычном случае, произошедшем в Мексике в самом начале съемок.

Продюсеры тогда не разрешали холостякам общаться с участницами вне камер. Ведь между ними могли возникнуть отношения и зрителям потом было бы сложно это объяснить.

«В один из вечеров мы с Сашей поужинали у нас в отеле и решили прогуляться по пляжу в сторону виллы девочек. Подумали, что если вдруг кто-то из них будет на улице — было бы весело «случайно» пообщаться. Как оказалось, девочки рано разошлись по комнатам, так как на следующий день был ранний подъем. Увидев пару камешков на песке, Саше пришла идея, что можно попытаться привлечь внимание девочек старым, проверенным способом. И после этого эти маленькие камешки начали лететь в окно одной из. Конечно же, один из камешков прилетел в окно девушке из съемочной группы, которая была ответственна за участниц проекта. Она вышла на балкон и увидела, как в темноте, на пляже, кто-то прячется. Она испугалась, подняла охрану, начала звонить другим ребятам из съемочной группы, с криками о том, что кто-то пытается пробраться на виллу», — вспоминает Димаш.

История закончилась благополучно. Холостяки вышли из сумрака и успокоили работницу проекта. В итоге все посмеялись.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.