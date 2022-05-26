«Открыла для себя новых артистов»: Клава Кока провела хит-парад на «Муз-ТВ»

Быть телеведущей оказалось для артистки совсем непросто.

Ведущей нового выпуска хит-парада «Муз-ТВ чарт» стала 25-летняя певица Клава Кока. С 26 мая именно она будет представлять двадцатку самых сочных хитов и клипов.

Девушка с удовольствием попробовала себя в роли телеведущей, но призналась, что у в этом деле у нее возникли трудности.

«У меня не очень хорошее зрение, поэтому не всегда хорошо было видно текст, а еще иногда сложно читать английские фамилии и быстро переключаться на русский, — поделилась Клава. — Но благодаря топ-20, я открыла для себя новых артистов, новые имена. Например, я много раз слышала трек Middle of the Night, но не знала, кто его поет. Вот это прикольно!» «Надеюсь, мое появление в чарте не заставит зрителей скучать, настроит на классное летнее настроение, зарядит крутыми эмоциями. Ну и голосуйте за мои треки тоже!»

больше по теме Клава Кова обозначила свои отношения с Димой Масленниковым и Егором Кридом Чтобы определить свои чувства к последнему, молодой певице потребовалось время.

Добавим, что «Муз-ТВ чарт» – это еженедельный хит-парад. Голосование за лучшие треки идет круглосуточно на сайте телеканала, и только зрители решают, кто попадет в топ-20.

Смотрите «Муз-ТВ чарт» с Клавой Кокой 26 мая в 19:00 на канале «Муз-ТВ».

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