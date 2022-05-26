Неприятные факты из жизни участниц «Холостяка» раскрылись в шаге от финала

В последнем перед финалом эпизоде «Холостяка» мужчины проекта познакомятся с семьями финалисток. Своим мамам Александр Гранков и Димаш Адилет девушек уже показали, настал черед представиться родителям участниц.

Для холостяков встреча с семьями девушек многое расставит по местам, а также поможет сделать свой выбор. Не обойдется и без сюрпризов: одна из финалисток неприятно удивила Гранкова и испортила их долгожданную встречу. У Адилета тоже выдалось непростое знакомство — претендентка на его сердце заставила героя представить себя в роли ее мужа.

Отдельно отличилась в этом выпуске дошедшая до финала Яна Сапета. Она пригласила на встречу с Александром человека, которого тот никак не ожидал увидеть, и в ходе беседы раскрылись неприятные факты из личной жизни девушки, что поставило под сомнение ее искренность.

Какие выводы сделали мужчины проекта после знакомства с родителями девушек — смотрите шоу «Холостяк» в субботу, 28 мая, в 23:00 на канале ТНТ и в Rutube.

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