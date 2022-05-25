Модные платья на выпускной в 2022 году
Видео
Раскрась лето своими красками: почему яркие пряди в волосах - это модно
Видео

Звезда «Холостяка» Димаш Адилет проговорился, с кем из участниц общается после финала шоу

Холостяк назвал три имени.

Звезда «Холостяка» Димаш Адилет проговорился, с кем из участниц общается после финала шоу
Инвестор из Женевы Димаш Адилет в шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором два молодых человека ищут девушек своей мечты. Впереди финал и поклонники проекта гадают — кого же из участниц выберут фермер из Москвы Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет.

В разговоре с фанатами Димаш заявил, что в настоящее время поддерживает регулярную связь с Ариной Перевертень и Софьей Солманидиной. Также он тепло общается с Виолеттой Оноприенко из Харькова.

«Но я не шел на проект с «большой и великой целью встретить там свою жену», это было бы немного наивно с моей стороны, зная все шансы. Но я шел туда с открытым разумом и окунался в проекте», — объяснил бизнесмен в социальных сетях.

Напомним, проект уже отсняли. А значит, давно известно, кто в нем победил. В финал прошли Арина Перевертень и Софья Солманидина. Посмотрим же, как Адилет закончит девятый сезон.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале. 

Тэги

«Холостяк»«Холостяк» новый сезонАрина ПеревертеньДимаш Адилетновый сезон шоу "Холостяк"новый сезон шоу «Холостяк»Программа "Холостяк"Программа «Холостяк»