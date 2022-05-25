Настя Ивлеева на личном опыте проверит искренность отношений в реалити-шоу о любви

Любовь для Бузовой на телевидении мы уже искали, настал черед другой одинокой телеведущей. Канал «Пятница!» запускает реалити-шоу «Сердце Ивлеевой».

В его рамках Анастасия проверит, способна ли она на любовь, и отправится на поиск честного и искреннего мужчины, готового ко взрослым отношениям.

«Меня всегда привлекал жанр реалити-шоу. Это особенная часть ТВ-культуры со своими правилами. Для меня это челлендж: погрузиться в отдельный мир, жить по канонам реалити и остаться в этом самой собой, — говорит Настя Ивлеева. — Реалити о дейтинге (свиданиях. — Прим. авт.) — очень крутой эксперимент для меня. Меня всегда интересовало, насколько искренни герои проектов о любви и отношениях. Теперь проверю это на себе».

больше по теме Ивлеева отреагировала на новость о появлении девушки у Элджея Звезды после развода продолжают дружить.

Для участия в проекте телеканал отберет 50 мужчин со всей России, разных по социальному статусу, достатку, профессии и темпераменту. Главная героиня шоу не будет знать, кто есть кто. Она встретится с каждым кандидатом на ее сердце и попробует найти того, с кем можно построить серьезные отношения.

«Выбирая, я буду прислушиваться к своей интуиции, она меня еще ни разу не подводила. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша», — храбрится телеведущая.

Сотрудники канала «Пятница!» поделились, что кастинг нового проекта откроется в ближайшее время. Премьера реалити запланирована на осень 2022 года.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.