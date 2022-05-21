«Как же больно!»: кого Димаш Адилет не взял с собой в финал «Холостяка»

В субботу, 21 мая, звезда «Холостяка» Димаш Адилет познакомил со своей мамой Валентиной Соню Солманидину, Арину Перевертень и Софью Мацулеву.

Первая показалась женщине маленькой девочкой. Она считает, что сыну с ней будет хорошо, но, возможно, скучновато. Арина покорила Валентину красотой.

«С ней Димаш будет эффектно выходить в свет», — заметила женщина.

А Софья Мацулева Валентину разочаровала. Маме стало непонятно, почему участница проекта сначала пришла к одному молодому человеку, а потом в процессе шоу «переобулась», объявив о симпатии к другому.

Возможно, Димаш прислушался к своей маме. Потому что именно эту девушку Адилет отправил домой, не взяв с собой в финал.

Софья явно не ожидала такого решения. Она горько плакала и не смотрела ему в глаза.

«Ничего не говори, но я это никогда не приму. Я не могу, это жесть, как же больно», — промолвила она, покидая проект.

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