«Предложение сделал?»: звезда «Холостяка» набросилась на Димаша из-за подарка

В субботу, 21 мая, звезда «Холостяка» Димаш Адилет привел трех девушек проекта знакомиться со своей мамой Валентиной.

Модель Арина Перевертень понравилась женщине сразу. Однако девушку испугал приход подруги Валентины Эвелины. Они задавали ей колкие вопросы, но Арина стойко держала лицо.

«Ты любишь готовить? Это важно!» — спросила Арину Эвелина. «Я готовлю, но не люблю», — отвечала Перевертень. «Ты была замужем? А сколько ему было лет?» — не унималась подруга мамы.

«Он был старше меня на 20 лет», — стеснительно отвечала девушка. «Да ты что?» — удивились женщины.

Однако в целом встреча прошла хорошо. Валентина подарила Арине шикарную шапку, а Димаш преподнес стильное пальто. Девушка от радости бросилась обнимать Адилета.

«Я так обрадовалась, как будто он мне предложение сделал!» — не сдержалась Перевертень.

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