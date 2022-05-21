Как мама Димаша Адилета отреагировала на главную фаворитку сына

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут своих любимых девушек.

В субботу, 21 мая, Димаш познакомил трех оставшихся на проекте девушек со своей мамой Валентиной в Турции. Первой на встречу с родителями пришла главная фаворитка холостяка — Соня Солманидина.

«Я была в шоке, когда увидела маму Димаша! Она приехала на мотоцикле! Да ладно! Я в полном шоке!» — рассказала Соня.

Солманидина переживала, что мама Димаша будет строгой, требовательной, однако этого не случилось. Наоборот, женщина призналась, что сын ее в первый раз знакомит с девушкой, и она сильно волнуется.

Соня и Валентина пошли вместе готовить, говорили обо всем на свете. Без каверзных вопросов, разумеется, не обошлось. Мама поинтересовалась — как Соня себе представляет дальнейшие отношения с Димашем, ведь молодой человек живет в Женеве, а она в Белгороде.

«В моем понимании, мужчина должен забрать девушку с собой», — ответила Соня. «А если не заберет?» — поставила в тупик Соню Валентина. «Но мне сложно даются отношения на расстоянии, мне нужен контакт», — ответила Солманидина.

В целом, маме Димаша девушка понравилась. Она подарила ей шикарную меховую шапку.

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