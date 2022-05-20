Элитные повара приготовят еду для любителей походов в новом выпуске «Битвы пикников»

А также поделятся лайфхаками для барбекю.

21 мая в эфир ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Битва пикников» Романа Юнусова и Алексея Васильчука.

На этот раз за звание лучшего барбекю-шефа поборются повара из модных московских заведений Артем Матюшин и Андрей Пухов. Готовить они будут для тех, кому еда на костре роднее домашней, — альпинистам и любителям походов.

Задание первого этапа — оперативно приготовить «завтрак туриста». На идею и подбор продуктов отводится одна минута, на реализацию в готовое блюдо — 15 минут. Во втором этапе шефы уже будут ваять основное походное блюдо.

Из нового выпуска зрители узнают немало лайфхаков, которые пригодятся им на пикниках. Роман Юнусов расскажет, как с помощью фольги и лука очистить барбекю-решетку, а также научит открывать консервную банку подручными средствами.

Повара раскроют пару секретов своего мастерства и объяснят, как замариновать мясо быстрее, а также чем посыпать свиные ребра, чтобы они приобрели оригинальный вкус.

Смотрите «Битву пикников» — в субботу, 21 мая, в 9:00 на канале ТНТ.

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