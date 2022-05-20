Валю Карнавал заставили пойти на болезненные откровения в шоу «Звезды в Африке»

Во втором сезоне шоу «Звезды в Африке» настало время определить финалистов. Кто же покинет передачу в шаге от последнего выпуска — Валя Карнавал, Аня Покров или Олег Верещагин?

Долгая борьба за победу довела участников до морального истощения.

«Стало очень одиноко в лагере. Нас три человека, огромный лагерь, пытаемся найти людей, а никого — мы втроем, — поделилась эмоциями блогер Аня Покров. — Постоянно кажется, что мы кого-то забыли, что кто-то придет или кто-то появится. Но никого нет, все».

В новом выпуске звездам выпадут очень разные испытания. Вале Карнавал предстоит ответить на болезненные вопросы о себе, рассказать про бедное детство, роман с Егором Кридом и конфликт с Ларисой Долиной. Ане Покров придется обмануть своих товарищей и тайком полакомиться снеками, а Олегу Верещагину — поступиться своими принципами женатого мужчины и устроить флирт с оставшимися девчонками.

Изменение правил голосования спутает все карты и нарушит планы участников. Они сами выберут одного из финалистов, а номинанты на вылет будут бороться за то, чтобы составить ему конкуренцию. Результат испытания станет неожиданным для всех, в том числе и для ведущих.

Кто выйдет в финал второго сезона шоу «Звезды в Африке» — смотрите в воскресенье, 22 мая, в 19:30 на канале ТНТ.

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