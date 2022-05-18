Как дома сделать лимонад
Видео
Модные цвета сезона весна-лето 2022
Видео

Макаров назвал костюм, в котором мог бы оказаться в «Маске»

Шоумен и сам не против поучаствовать в проекте.

Макаров назвал костюм, в котором мог бы оказаться в «Маске»
Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров. Фото: PR НТВ

На НТВ закончился третий сезон популярного проекта «Маска». Ведущим шоу уже третий год является Вячеслав Макаров. В интервью нашим журналистам шоумен признался, что тоже не против принять участие в программе. Он даже уже подумал о костюме.

«А какую маску вы бы надели бы, если бы теоретически согласились участвовать в проекте?» — спросила Макарова корреспондент Teleprogramma.pro Ольга Храбрых.

«Кузнечика. Он высокий и стройный, с длинными ногами. Думаю, эта маска бы мне подошла», — ответил Макаров.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале. 

Тэги

«Маска-3»«Маска»Вячеслав МакаровмаскаМаска-3шоу «Маска»