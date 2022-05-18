Макаров назвал костюм, в котором мог бы оказаться в «Маске»

Шоумен и сам не против поучаствовать в проекте.

На НТВ закончился третий сезон популярного проекта «Маска». Ведущим шоу уже третий год является Вячеслав Макаров. В интервью нашим журналистам шоумен признался, что тоже не против принять участие в программе. Он даже уже подумал о костюме.

«А какую маску вы бы надели бы, если бы теоретически согласились участвовать в проекте?» — спросила Макарова корреспондент Teleprogramma.pro Ольга Храбрых. «Кузнечика. Он высокий и стройный, с длинными ногами. Думаю, эта маска бы мне подошла», — ответил Макаров.

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