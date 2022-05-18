Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров о закулисье проекта: «Я видел слезы градом»

На НТВ недавно закончился популярный развлекательный проект «Маска». Ведущий шоу Вячеслав Макаров признался нашим журналистам, что будет скучать по программе.

За кулисами, по его словам, происходило разное. Макаров подчеркнул, что проект очень полюбили дети.

«Я видел, как дети расстраивались, что не победил Монстрик, как они плакали. Там были слезы градом, потому что их любимый герой не выиграл шоу. Наверное, это главный показатель того, что проект задевает детские эмоции.

И они верят в этих персонажей, как верят в них и люди, находящиеся в этой маске. Наверное, это самый классный энергообмен», — заявил Макаров Teleprogramma.pro.

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