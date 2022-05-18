Пора в отпуск! Известная актриса рассказала, что можно посмотреть в Дагестане

В ближайшую субботу, 21 мая, на телеканале «Россия» стартует новый выпуск программы «По секрету всему свету».

На этот раз ведущая сериала «Кухня» Ольга Кузьмина отправится в Дагестан и расскажет, что там можно посмотреть.

Одно из главных национальных блюд Дагестана — курзе. Артистка попробует его и расскажет, как приготовить.

Познакомится с одним из главных силачей России, который способен гнуть гвозди голыми руками и разрывать болты на части. Также поразится мастерству знаменитого канатоходца, готового бесстрашно пройти над обрывом по тонкому канату.

«Я в восторге от знакомства со знаменитым канатоходцем Камилем Мамаевым, — рассказала Ольга Кузьмина. — От того, как он ловко перемещается по натянутому канату над ущельем в несколько десятков метров, захватывает дух. Он еще и обучает этому всех желающих, и я, наряду с местными ребятишками, тоже приобщилась к искусству хождения по канату. Непростое это дело, скажу я вам!»

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