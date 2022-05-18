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Новая серия «Холостяка»: знакомство с мамой Димаша и истерика одной из участниц

Страсти на проекте продолжают разгораться.

Новая серия «Холостяка»: знакомство с мамой Димаша и истерика одной из участниц
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается показ популярного шоу «Холостяк». На прошлой неделе участниц проекта знакомил со своей мамой Александр Гранков. В ближайшую субботу та же участь ждет фавориток Димаша Адилета.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

Соня Солманидина, Арина Перевертень и Софья Мацулева сильно нервничали перед знакомством с мамой Димаша Валентиной. Волнение оказалось вполне оправданным. Если с Соней они общались тет-а-тет, то Арине и Софе повезло меньше. Для знакомства с ними мама Димаша пригласила свою близкую подругу.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

Церемония роз тоже получилась эмоциональной. Одна из моделей закатила истерику. После долгого разговора Димаш принял решение не вручать розу одной из своих фавориток.

Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

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