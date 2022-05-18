Лера Кудрявцева: «Ольга Шукшина вымаливает прощение»

21 мая, сразу после «Ты не поверишь!», гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Ольга Шукшина. Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной расскажет всю правду о непростых отношениях с матерью, старшей сестрой и племянницей, признается, за что недолюбливает Бари Алибасова, и объяснит, перед кем чувствует себя виноватой.

Шукшины – одни из самых известных людей в России. Эту фамилию знают все, даже бесконечно далекие от кинематографа. Отношения в таких семьях всегда представляются идеальными: мудрые родители, благодарные дети, талантливые внуки – продолжатели династии. Вот только реальность, как правило, оказывается менее «глянцевой» и весьма далекой от идеала.

Несколько лет назад фотографии Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее мужа Бари Алибасова облетели все СМИ. Супруги то ссорились, то мирились, то делали друг другу дорогие подарки, то требовали все вернуть. Сейчас Лидия и Бари в разводе, и поспособствовала этому младшая дочь Федосеевой-Шукшиной, у которой к Бари Каримовичу накопились вопросы.

— У него болит спинка, у него болят ножки, у него не хватает денег, – иронизирует Ольга. – «Лида, дай!»

У самой Ольги отношения с мамой тоже непростые. Лидия Федосеева-Шукшина – женщина в возрасте, бесспорно, ей требуются забота и особый уход, однако новость о том, что она оказалась в доме престарелых, возмутила всех.

— Я ее приковала к батарее, посадила на хлеб и воду, – рассказывает Ольга о злобных комментариях в свой адрес.

Отношения детей и родителей – тема непростая, особенно когда родители становятся пожилыми и сами начинают напоминать детей. Ольга и сама мама взрослого сына, и ее материнство не всегда было безоблачным, как могут подумать завистники.

— Жизнь у сына сломана – это надо признать, – с горечью признается Ольга.

Парень рос без отца. Ольга, несмотря на ум и красоту, замуж так и не вышла, а сына, когда он был еще ребенком, отдала в школу-интернат при монастыре. Тогда ей казалось, что мальчику нужно мужское общество, но так ли это на самом деле?

— Наша семья – расколотая чаша, – с грустью говорит Ольга.

С племянницей у нее отношения тоже не складываются. И дело не только в деньгах, которые всегда являются яблоком раздора, но и в каких-то личных застарелых обидах, не позволяющих родственницам забыть прошлое и начать с чистого листа.

Я видела, как больно Ольге было говорить о семейных конфликтах. Какой дискомфорт она испытывала, рассуждая о поступках близких людей и своих решениях. И как хотела бы что-то изменить, если бы только могла…

— Именно эта ситуация привела меня к монастырской двери и заставила биться лбом, – опуская глаза, признается она.

Какая трагедия привела Ольгу к монастырским стенам? О чем она просила высшие силы? Перед кем чувствует себя бесконечно виноватой? У кого и за что пытается вымолить прощение? И есть ли надежда, что однажды в знаменитой семье, переживающей не лучшие времена, наступит мир?

Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 21 мая, сразу после «Ты не поверишь!», на НТВ.

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