На российском ТВ запущен познавательный анимационный сериал о Петре Первом

18 мая сразу на нескольких телеканалах состоится премьера анимационного сериала о жизни Петра I. Проект приурочен к 350-летию императора.

Сериал создан в формате простой обучающей квест-игры «Факт или миф?», в которой представлены реальные и выдуманные истории из биографии Петра Великого. В коротких эпизодах зрители узнают, действительно ли российский правитель увлекался стоматологией, ввел новый календарь, не умел пользоваться столовыми приборами, обожал петь и многое другое.

Познавательный сериал выпустила студия «Ярко». Он не только расскажет о событиях прошлого, но и объяснит, как реформы петровских времен повлияли на современную Россию.

Всего к выходу запланировано 30 эпизодов. Их покажут на каналах ТНТ, ТВ-3, 2X2, ТНТ4, «Пятница!» и «Суббота!»

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