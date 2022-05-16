Стало известно, зачем Каролина Севастьянова пришла в шоу «Звезды в Африке»

У девушки, оказывается, была мечта.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова стала участницей популярного проекта ТНТ «Звезды в Африке». Нашим журналистам звезда рассказала, зачем на самом деле пришла в это шоу.

«Потому что побывать в Африке была моей давней мечтой. Никаких специальных целей я не преследовала. Мне не надо было доказывать что-либо или бросать вызовы самой себе», — рассказала Севастьянова Teleprogramma.pro.

Севастьянова, пожалуй, самая эффектная участница «Звезд в Африке». Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко однажды даже признавался, что невольно заглядывается на формы красавицы.

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