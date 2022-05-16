Роза Сябитова высказалась о шоу «Давай поженимся!»

Пока проект находится на «стопе».

Популярное шоу Первого канала «Давай поженимся!» пока не выходит в эфир в связи со сложной ситуацией в мире. Одна из ведущих шоу Роза Сябитова рассказала в соцсетях, что уже три месяца занимается другими делами: бизнесом, огородом и поддержкой беременной дочери Ксении.

«Пока у меня временный отпуск — хожу на интервью для YouTube», — рассказала народная сваха шоу.

А коллега Розы Сябитовой по проекту Лариса Гузеева сейчас находится в Болгарии. Телеведущая восстанавливается после тяжело перенесенного коронавируса.

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