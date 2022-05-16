Участницей «Дома-2» стала известная актриса

На популярное шоу канала «Ю» «Дом-2» пришла звезда сериала KION «Нереалити» Ольга Дибцева. В вышеназванной картине актриса сыграла героиню реалити-шоу Риту Валееву, которая после 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь.

Как стало известно Teleprogramma.pro, Дибцева появилась на лобном месте в качестве Риты Валеевой. Участники проекта поначалу не узнали артистку и начали задавать ей вопросы о том, как она попала на шоу и какие цели преследует.

В целом, Ольга решила в реальной жизни посмотреть, как устроен «Дом-2». В сериале ее персонаж был изгнан из реалити-шоу.

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