«Берем!»: как мама Александра Гранкова отреагировала на участниц «Холостяка»

Без сюрпризов не обошлось.

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк». Фермер из Подмосковья Александр Гранков в новом выпуске познакомил участниц шоу со своей мамой Александрой. Каждую из девушек ждал теплый прием и подарки от холостяка, но и участницы приехали в гости не с пустыми руками.

Марина Хлипина, например, подарила маме Гранкова кофту. Девушка отлично проявила себя и очень понравилась женщине.

«Она близка мне по складу ума, очень хороший ангелочек. Берем!» — заявила мама Саши.

Второй приехала Юлия Голыгина. Саша повел девушку смотреть лошадей, а потом — к родственникам.

«С мамой Саши мы готовили легендарную шоколадную колбаску. Мне кажется, у нас не было никаких камней преткновения, все прошло отлично», — отметила Юлия.

Однако маме Саши девушка показалась чрезмерно твердой.

Третьей в имение Гранковых приехала Алена Ситникова. Выйдя из машины, девушка призналась, что очень скучала по холостяку.

Мама Саши осталась под хорошим впечатлением от модели.

«Вот таких девчонок как Алена трудно найти. Они не становятся большинством. Она вроде и женственная, но есть стержень», — отметила женщина.

Ну и последняя кандидатка — Яна Сапета. Участница шоу приехала в уютное Подмосковье вместе со своей двухлетней дочкой Мией, чем сильно удивила Александра Гранкова и его маму, которые не знали о неожиданных гостях.

«Я не готов делить своего человека с его прошлой жизнью. Это не мое», — отрезал Саша.

Мама Саши же с Яной пообщалась очень мило. Она считает, что ее сыну надо поскорее создавать семью.

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