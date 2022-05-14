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Отец Александра Гранкова отказался знакомиться с участницами «Холостяка»

Страсти на шоу разгораются.

Отец Александра Гранкова отказался знакомиться с участницами «Холостяка»
Александр Гранков в шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк». На этот раз участники проекта прилетели в холодную Москву. В десятом выпуске Александр Гранков познакомил Марину, Алену, Юлию и Яну со своими родственниками.

Однако отец фермера отказался участвовать в шоу.

«Папа попросил лишь чуть-чуть побыть на съемках, но так не получится. Я ему сказал, что либо надо много, либо никак. Он выбрал последний вариант», — заявил Саша.

При этом мнение мамы Александра повлияет на его дальнейший выбор.

Кстати, отец Саши — Игорь Гранков — крупный предприниматель, судовладелец, совладелец компании, в активе которой сухогрузы и нефтеналивные танкеры.

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