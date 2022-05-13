Александр Гранков познакомил участниц «Холостяка» со своей мамой

И неожиданно познакомился с ребенком одной из девушек.

Десятый эпизод парного «Холостяка» будет посвящен только Александру Гранкову. Мужчина увез четырех избранниц на свою ферму в Подмосковье и познакомил их с мамой. Родительница устроила девушкам суровую проверку, и пройти ее смогли не все участницы. А затем итоговое мнение матери повлияло на дальнейший выбор завидного жениха.

Жаркий мексиканский пейзаж сменится предновогодней порой в обстановке роскошной фермы в английском стиле. Холостяк и претендентки на его сердце одарили друг друга подарками.

Но одна из участниц устроила по-настоящему неожиданный сюрприз. Яна Сапета тоже решила провести для Александра знакомство с семьей и привезла в Подмосковье свою двухлетнюю дочь Мию, чем сильно удивила Гранкова и его мать. Умение находить общий язык с маленьким ребенком девушка считает одним из важных факторов в отношениях, поэтому, взяв девочку с собой, она и сама устроила проверку для главного героя шоу.

Прошел ли Александр это испытание – смотрите шоу «Холостяк» 14 мая в 23:00 на канале ТНТ.

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