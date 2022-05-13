Верещагин против трех красоток: второй сезон «Звезды в Африке» подошел к полуфиналу

В проекте осталось четыре человека, и каждый борется сам за себя.

Во втором сезоне шоу «Звезды в Африке» осталось четыре участника. В новом выпуске Олег Верещагин, Аня Покров, Валя Карнавал и Каролина Севастьянова разыграют, кто из них отправится в полуфинал, а кто поедет домой.

Ради победы они готовы пойти на все, в том числе на подлости и подставы. Так один из участников буквально саботирует испытание, которое может принести голодающим звездам заветную еду.

Главный интриган проекта Олег Верещагин остался один против трех девушек, две из которых, очевидно, настроены против него. Можно сказать, что комик является явный аутсайдером, но сдаваться он не собирается.

«Вы же меня злодеем сделали. Никто закатываться под мой каток не хотел. Я уже три раза ездил на испытание и каждый раз возвращался. Опыта у меня побольше. Я игрок!» – заявил шоумен.

Новое испытание на вылет станет одним из самых неожиданных и экстремальных в сезоне. Победить одному из участников помогут хитрость и подсказки ведущих Ольги Бузовой и Михаила Галустяна.

Кем окажется этот счастливчик — смотрите «Звезды в Африке» 15 мая в 19:00 на канале ТНТ.

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