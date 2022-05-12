Ксения Собчак подтвердила закрытие программы «Вечерний Ургант»

Так называемая журналистка Ксения Собчак сообщила в соцсетях о том, что юмористическая программа Первого канала «Вечерний Ургант» закрыта.
«Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Представили Первого канала информацию пока не прокомментировали.
Между тем, поклонники Ивана все же надеются получить ответ на самый главный вопрос: вернется ли на ТВ их кумир? В любом обличие. В Сети обращаются к нему: «Ваня, вас очень не хватает»; «Скучаем! Когда вернетесь?», «Очень скучаю по вам!».
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